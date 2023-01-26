英皇《NINE UP》七星賀年 楊天宇拍戲送開心給觀眾 (23:45)

英皇娛樂的網上頻道「冤枉娛樂」有搞笑綜藝節目《NINE UP》，由新一代藝人楊天宇、黎峻、洪助昇、黎展峯、朱天、曾樂彤、李靖筠、郭思與劉若寶主持，9位男女藝人在節目鬥爆笑，透過玩遊戲或進行任務挑戰搞搞震。今次《NINE UP》的七星（除了朱天與曾樂彤）聚首一堂為《明報》拍賀年照，齊齊發揮獨特創意，手繪以「兔」為主題的賀年心意卡，祝願大家新一年「兔」氣揚眉。

主攻拍電影的楊天宇，今年有份參與賀歲電影《超神經械劫案下》。片中他連同出名玩得的笑「星」張敬軒、王菀之、白只、魏浚笙及黃正宜等合作，角色串連於故事之間，將開心歡樂送予觀眾代替新年賀禮。楊天宇說：「盼望收到好口碑和票房大賣作回報，所以祝福人人『兔年行大運』外，個人願望最想要『兔兔（套套）』得。」黎峻慶幸去年未受「疫」市影響，密密手接拍4部作品，期待兔年有機會陸續面世。為獎勵自己勤勞工作，正計劃去一次小旅行，讓身心叉電後再迎接更多挑戰，願望是工作量「步步高陞」。

兩位樂壇新力軍洪助昇和黎展峯2022年初登場，雙雙於去年新城勁爆頒獎禮奪獎，有個好開始。洪助昇希望在兔年有進步，做到唱得又演得，目標成為「歌影視三棲」藝人。黎展峯準備錄新歌，亦有幸第一次參與拍劇，變成歌手加演員雙重身份。他不介意兼顧兩邊，自認後生仔不怕捱和辛苦，反而農曆新年開工感興奮，祈求與劇組一齊「開工大吉」。

隨著防疫限制逐步解除，李靖筠已相約定親朋戚友飯局耍樂，吃喝玩樂熱熱鬧鬧地過節。她預知一定會過「肥」年但也不介意，「新年當然讓自己放縱地豪飲豪食，最多之後努力減肥。另外，已很久沒有去外地旅行，等完成新歌宣傳之後，希望有個小假期為身心充電。」郭思自認去年工作懶散，新一年決定積極投入工作；開心踏入兔年就收到好消息，將演繹一個好瘋癲又奇怪的角色，可以任她把自己原本隱藏的性格，毫無顧忌地放盡發揮，相信會好好玩。劉若寶首要祝願自己和家人都身體健康，學打泰拳的她，渴望可以一展身手，挑戰演動作戲。問新年是否最想求財運？三人異口齊聲說：「作為新人，現階段機會重要過金錢，爭取曝光機會，讓更多人認識，多工作自然『財源滾滾』。還希望節目長做長有，我們9個人一齊拍廣告。」

服裝：MAX&Co. @maxandcohk（李靖筠）

服裝：AMI PARIS from I.T/髮型： ritzlam@leonardo3_hair_corner（楊天宇）

髮型：Vic Kwan @ ii Alchemy Hair& Nail（洪助昇）

服裝：H&M @hm（黎峻、劉若寶）

髮型：Zap Tang @ Toni & Guy/化妝：Melody Chiu（郭思）

髮型：Ladol Ko（黎展峯）

（即時娛樂）