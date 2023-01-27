ANSONBEAN盼今年能出碟開騷 成為100%真正歌手 (00:58)

陳毅燊（ANSONBEAN）踏入兔年繼續跳唱之餘，也期待能在電影上有新挑戰，最想演動作片及飾演大反派。他說︰「早前拍攝的電視劇《殺手廢J》及電影《卧底的退隱生活》中有打戲及追逐場面，我打算之後學拳擊，令身手更靈活。」ANSONBEAN自言從小崇拜甄子丹及狄維莊遜（Dwayne Johnson），覺得他們演出的動作片很好看，因此常與弟弟扮對打。他說︰「我小時候會扮奪寶奇兵，他就扮美國隊長。」除了拍戲，ANSONBEAN今年會繼續出歌，希望能推出個人專輯及舉行演唱會，成為100%真正歌手。

談及新年習俗，他表示每年都會按照傳統穿上紅色內衣取「紅運」的意頭，以前在一些特別日子也會「紅底」上陣。ANSONBEAN說︰「《全民造星III》比賽時，我也有穿紅底，能入選已經知道有用啦﹗我穿紅底除了求好運，也望能令自己更加醒目。不過，我平日不會穿紅底。記得有次演出前，我衝去街市，見到紅色內褲就買，買齊三角和『福』字款。」他又回憶曾和弟弟一起去舅公家拜年，其間迷路，要穿過石灘才到達目的地。ANSONBEAN自爆曾在新年時撞爛親戚的家俬 。他表示每年會將收到的利市放在牀底，直至床褥被墊高至一定位置後才一次過拆利市，有年一次過拆了5位數的利市錢。

髮型:Derek Li@Xenter Salon

化妝：Jenny Shih

造型：Daniel Cheung

服裝：yoox 、Lane Crawford、Farfetch

場地：China Tang Landmark

（即時娛樂）