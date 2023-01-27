《1人婚禮》首映 導演周冠威鬆口氣︰之前有很多擔心 (13:03)

導演周冠威、吳冰（阿冰）、陳健朗、盧巧音及王宗堯等，昨晚出席杜汶澤投資的賀歲愛情喜劇《1人婚禮》首映。周冠威表示電影終於上映，他鬆一口氣，坦言之前有很多擔心，憂慮優先場反應、票房成績、會否令投資者蝕錢，但現在覺得要轉換心態，既然有些事控制不到，不如享受一套新電影誕生的成果和喜悅。

談到《1》片要對撼《毒舌大狀》、《超神經械劫案下》和《天龍八部之喬峰傳》，周冠威坦言對票房無期望︰「場次、觀眾感受等因素很難控制，我不想再諗，也不想用『對手』來形容另外3套戲。我想每一套電影也有好票房，不想是一個競爭狀態。競爭分輸贏，我比較理想主義，覺得電影是藝術，每套戲有不同的觀眾層，有不同的片種讓觀眾去選擇，我覺得是共贏的。」

對於杜汶澤撰寫千字文力撐，揚言「無悔支持周冠威」，周冠威十分感動和感激。至於如何報答對方，他說：「我拍了一套電影出來已經是報答了﹗他也很滿意﹗有些事情控制不到就交給上天。其實每一位去分享這套戲的人，無論好與壞，只要是關注這部電影的，能吸引多些人觀看，我也很感動。」

被問到可曾擔心《1》片未能通過電檢，周冠威說︰「拍電影每一個過程，我也有擔心，但現在一切過去了﹗現在回想，怎麼會過不到電檢？《1》片是一部超現實愛情喜劇， 所以我覺得都是過分的憂慮。」至於跟院線傾談時可曾遇阻滯，他表示自己完全控制不到︰「如杜汶澤所說，如果套戲掙到錢，我都相信會陸續增加場次。我作為創作者，已完成了我最重要的工作。這套戲的生命如何走下去，就交由發行、宣傳、觀眾和上天決定。」

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（即時娛樂）