盧瀚霆服裝品牌ALLOVER Logo涉抄韓國品牌SATUR (15:29)

盧瀚霆(Anson Lo)的個人服裝品牌「ALLOVER」,首個系列「CHAPTER 1- BEFORE WE WERE STRANGERS 」的14件單品今日正午12時接受網上限時預訂。不過,服飾照片一公開,即有網民指「ALLOVER」的Logo涉抄襲,跟韓國時裝品牌「SATUR」其中一款衫的圖案非常相似。

Anson Lo昨天在社交平台訴心聲,透露因為最近幾個不同範疇的工作項目而心情緊張有壓力。他說︰「最近幾個不同範疇的工作和project進行中,都令我變得有點緊張。每天東奔西走,都只是希望把每一項project做好。很多時候,內心入面存在著好多疑惑...... 這樣做,我喜不喜歡。這樣做,你們喜不喜歡。這樣做,大眾喜不喜歡。但我只清楚一點,如果我不盡力做,我一定會後悔,而『後悔』這兩個字,我一定不喜歡。隨之而來的壓力可能又會比以往的再高了,但每項難題、每項挑戰『盡2000%努力完成』,是我這一年2023年對你們的承諾。“Go hard or go home”,我會努力的。和自己說一聲,加油!」

不少粉絲留言打氣,Anson Lo回覆︰「 謝謝你們的打氣,你們每一次的留言,我都有看的。有時候感覺像,你們好像比我還更懂我自己。可能你們未必相信,但你們每次留言說的每一句,也能帶給我新的啟發。音樂上、生活上、工作執行上,知道你們也同時地為我的不同性質的作品努力着應援著。睡前有感而發,希望沒有『胡言亂語』感覺~哈哈﹗即將來臨的兩個重要Projects,現在比起前一刻更有信心。早點一起睡,早點一起醒過來,再一起緊張,一起努力。」

