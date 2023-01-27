盧瀚霆服裝品牌ALLOVER Logo涉抄韓國品牌SATUR (15:29)

盧瀚霆（Anson Lo）的個人服裝品牌「ALLOVER」，首個系列「CHAPTER 1- BEFORE WE WERE STRANGERS 」的14件單品今日正午12時接受網上限時預訂。不過，服飾照片一公開，即有網民指「ALLOVER」的Logo涉抄襲，跟韓國時裝品牌「SATUR」其中一款衫的圖案非常相似。

Anson Lo昨天在社交平台訴心聲，透露因為最近幾個不同範疇的工作項目而心情緊張有壓力。他說︰「最近幾個不同範疇的工作和project進行中，都令我變得有點緊張。每天東奔西走，都只是希望把每一項project做好。很多時候，內心入面存在著好多疑惑...... 這樣做，我喜不喜歡。這樣做，你們喜不喜歡。這樣做，大眾喜不喜歡。但我只清楚一點，如果我不盡力做，我一定會後悔，而『後悔』這兩個字，我一定不喜歡。隨之而來的壓力可能又會比以往的再高了，但每項難題、每項挑戰『盡2000%努力完成』，是我這一年2023年對你們的承諾。“Go hard or go home”，我會努力的。和自己說一聲，加油！」

不少粉絲留言打氣，Anson Lo回覆︰「 謝謝你們的打氣，你們每一次的留言，我都有看的。有時候感覺像，你們好像比我還更懂我自己。可能你們未必相信，但你們每次留言說的每一句，也能帶給我新的啟發。音樂上、生活上、工作執行上，知道你們也同時地為我的不同性質的作品努力着應援著。睡前有感而發，希望沒有『胡言亂語』感覺～哈哈﹗即將來臨的兩個重要Projects，現在比起前一刻更有信心。早點一起睡，早點一起醒過來，再一起緊張，一起努力。」

（即時娛樂）