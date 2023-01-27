江嘉敏如願演古裝 熱到中暑仍興奮 兔年盼重投影圈懷抱 (19:26)

江嘉敏在無綫賀歲劇《黃金萬両》中飾演珠圓玉潤的細家嫂「金枝」，被同劇演員取笑角色很適合她演。（資料圖片）

江嘉敏在無綫賀歲劇《黃金萬両》中飾演細家嫂「金枝」，首次演出古裝劇的她終於達成心願，非常興奮，希望未來能演俠女，親身感受吊威吔、長髮飄逸耍劍的感覺。她同時盼望兔年能在工作上有突破、有機會重投電影懷抱。

金枝有齊大小姐的所有特質，江嘉敏笑言︰「一定又有人認為我是演回自己﹗不過，劇中一場講我不懂煮飯，就絕對是我本色演出﹗」她透露同劇演員都說「金枝」食到珠圓玉潤，很適合她演。江嘉敏說︰「他們還指監製找我演這個角色絕對無錯，其實我只是好肉地吧了﹗不過，拍賀年劇時常吃鮑參翅肚，幾好餸，拍得很開心，像在拍飲食節目，不用刻意增肥。」

首次跟薛家燕合作，江嘉敏說︰「有時我們拍到很累，她一出聲，大家都會很精神。她絕對是這套劇的靈魂人物，而且是搞笑擔當﹗」談到拍攝時曾「冧廠」，江嘉敏說︰「我曾在拍攝時輕微中暑，躺了在地上，要麥美恩、朱智賢幫忙除下戲服，抬我去有冷氣地方休息。他們每個人也在服侍我，真的是『金枝』﹗家燕姐還幫我撥涼，回想起來也覺不好意思。」

單身後一直寄情工作，江嘉敏坦言當日與前度分開後，一度擔心不再有追求者出現。被問到新一年可希望有新戀情時，她說︰「我想先調整身心健康，一步步來。緣分可遇不可求，不是我想要就有，我也不心急！」

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（即時娛樂）