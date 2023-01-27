回家｜韋家輝親揭《大時代》創作靈感源自華富邨 韋家雄懷念雜貨舖賒借歲月 (20:39)

韋家雄最難忘的則是華富邨的瀑布灣，當年他曾在該地拍婚照。（大會提供）

無綫節目《回家》今晚（27日）播出最後一集，壓軸出場的嘉賓是在華富邨長大的韋家輝及韋家雄，為了見證載滿童年快樂回憶成長地的最後歲月，韋氏兄弟難得同框，走遍華富邨每個角落，還在邨友幫助下在邨內舉行舊物回顧展，與街坊懷緬昔日歲月。

自小時候搬離華富邨後，韋氏兄弟已逾40年未曾踏足華富邨，這次久別歸來，無論是昔日單位間格、單位外的走廊、華富邨特有的無敵海景，以及小時候已存在的老舖，均令兩兄弟湧現回憶及感觸，韋家輝直指旅程猶如「返鄉下」。

韋家輝表示華富邨及邨內圖書館，均是其創作的啟蒙老師，而令他腦洞大開的關鍵，原來是一本小說名著，韋家輝說：「就係因為喺呢個海闊天空嘅地方（華富邨），可以任意奔跑，同時間有個圖書館喺度，一文一武塑造咗一啲想法，我個腦袋就係咁構造出嚟。」韋家輝又提及自己的經典作品《大時代》，不少靈感均來自華富邨，除了有自己在邨內的成長點滴，還包含了一份情懷：「太鍾意華富邨喇，離開呢個屋邨，係好唔捨得嘅，係會喊嘅，有啲畫面我都擺咗喺《大時代》。」

至於令弟弟韋家雄最難忘的則是華富邨的瀑布灣，當年他曾在該地拍婚照，並訴說小時候馬騮仔上身的日子：「嗰時食完嘢就跳落嚟周圍走、周圍玩。」他亦很難忘邨內屹立多年的雜貨店，並在店舖老闆陪同下，懷緬小時候的賒借歲月：「我哋細個好興落嚟賒嘢食，米呀﹑罐頭呀，嗰時就係一本細細本嘅簿仔，裏面寫住乜太攞咗啲咩，然後月結。」二人又指當年大家都很守信用，所以小本子記載的除了物件與數字，還有濃濃的人情味。

這趟「返鄉下」，除了令韋氏兄弟重拾對華富邨的情懷，亦令2人憶起家人之間強烈的Bonding。最令兩兄弟尊敬及欣賞，是當年一個人湊大他們四兄弟姊妹的韋媽媽，2人除了大談當年韋媽媽如何堅強兼坐擁超強力氣，更披露韋媽媽嚴厲「教仔事件簿」。

韋媽媽教仔的好幫手，就是單位門外的長走廊，韋家輝說：「媽媽最勁一招就係罰企門口，等你覺得好羞恥。有一次我帶住啲小朋友上山，上上吓發覺唔知點返落華富邨，返嚟又係打到飛起，又係罰喺門口企。」

難得重遊昔日樂土，兩兄弟還破天荒在鏡頭前舉行「唯一一屆韋氏問答大賽」，兩兄弟在遊戲中展現「神同步」，而透過相關遊戲，觀眾除可一睹韋氏兄弟姊妹昔日模樣，還可感受四兄弟姊妹之間的深厚感情，及了解他們的兒時趣事。

（即時娛樂）