鄭秀文讚《流水落花》不煽情但感人 唱主題曲道盡心聲 (20:53)

Sammi說：「歌詞是講述人是如何地一天一天的生活，當中有傷痛、有無奈、有淡然。人生存的意義，就在每天大小經歴之中。」（大會提供）

由賈勝楓執導，鄭秀文（Sammi）﹑陸駿光﹑談善言及多位生力軍演員合演的電影《流水落花》，將於3月2日正式上映。

電影主題曲《我這樣活了一天》由蔡德才、江逸天監製，林若寧填詞、永夏作曲，並由Sammi主唱。賈勝楓最初收到音樂時，與林若寧討論歌曲帶出的意思，他說：「同林若寧談論歌詞時候，想有天美姨姨（Sammi飾）一個人在河邊，邊行邊哼歌，沒有旁人在場感覺。今次為這部電影，專門選用編曲上最純樸版本，只用一支結他彈奏，好樸素，好隨意，溫馨地帶出回想從前感覺，這樣已很足夠表達天美姨姨心境。」

Sammi則說：「歌詞是講述人是如何地一天一天的生活，當中有傷痛、有無奈、有淡然。人生存的意義，就在每天大小經歴之中。」

講到為歌曲拍攝MV，Sammi說：「實在很喜歡這部電影不煽情，但卻又滲出感人之處。為新歌拍攝MV時回想起，天美姨姨帶著人生傷痛，看似活得沒什意義，但回頭望卻原來一切的付出和經過，盡是生命意義，大愛滿滿在其中。」

賈導演提到電影主題曲會在電影片尾播出，他說：「大家睇完套戲見出Credit會以為完，但呢個時候響起的主題曲，先係整套電影真正結尾。收到好多觀眾的觀後感，覺得首歌是整套電影的餘韻，將感動延續下去，還表示一定要聽完首歌才覺得圓滿。」

（即時娛樂）