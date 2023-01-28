1人婚禮｜杜汶澤因為2個字 未睇劇本已畀錢投資 (12:32)

周冠威執導的賀歲愛情喜劇《1人婚禮》前晚舉行首映禮，身為投資者的杜汶澤雖然未有現身，但昨晚就在社交平台分享感言。他說︰「佢（周冠威）拍完《時代革命》之後，我打俾佢，問佢考唔考慮離開香港，佢答我：『若我的身體自由了，我的心靈便被困。』收咗線之後，老婆問我勸唔勸到佢，我話：『佢係耶穌嚟。如果佢咁講我都仲勸佢，咁我同勇武移民區X傑嗰啲X家X有X分別呀？』走唔走，互相尊重。之後嘅事，已經係我決定投資佢拍戲，我連劇本都無睇過，因為『支持』兩個字，意思就係無條件嘅。講真，要搵錢，我仲有其他方法。我當然知道，佢唔會甘心拍一部無意思嘅『賀歲片』，一定係言之有物，面對現實，而唔係集體入戲院打X機，ff完出番嚟生活如常，唔係嗰啲。而係一部會令人反思，對人生有啓發嘅戲...... 正如佢所講，只係想搵到有共鳴嘅觀眾！終於上畫嘞，戲院場次比較少，明嘅，辛苦大家，想睇可能要張就下。Sor！Please enjoy the movie﹗」

田蕊妮也在社交平台發文幫手宣傳︰「《1人婚禮》坦白講，我十分喜歡這套電影，不是因為我們公司是投資方才這樣說而是我是真心喜歡！在這個人人呃like的年代，多like就是成功！慢慢我們的生活重點就開始變成做什麼，影什麼相，拍什麼影片，說些什麼話能得到更多關注，更多like？每天都在配合那些評論讓它支配我們的人生應如何！久而久之我們便變成小丑，帶著面具去配合這個呃like的世界而失去了自己！就像戲中女主角，為了呃like ，假分手、籌備一人婚禮，呃了like，同時亦引來hater...... 自省過後，才發現自己所缺的不是 like，而是愛。母親的愛、伴侶的愛，甚至自己對自己的愛。世界再變，也離不開自己的心，希望所有觀眾，在觀看後，可以對自己的心有多一點認識，多一點溝通。感謝導演周冠威，拍了一部這麼有意思的電影！」

（即時娛樂）