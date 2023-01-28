姚焯菲新西蘭留學 抵埗3日未習慣 自爆失眠胃口差 (14:55)

姚焯菲（Chantel）年初三（24日）在父母陪伴下起程到新西蘭留學，她昨天（27日）在社交網開直播分享近况。她表示已到埗3日，目前仍住在酒店，但過幾天就會開學及入住學校宿舍。雖然只離港數天，Chantel坦言已很掛住一班粉絲及香港，感覺似離開了香港很久似的。人在異鄉未習慣，她透露未適應時差，晚上在牀上碌了3個鐘才能入睡，胃口亦麻麻。Chantel說︰「我呢兩日唔知點解，胃口唔係平時咁好，唔係每分每秒都想食嘢。」不過，她直言很喜歡新西蘭的好天氣，最開心不用戴口罩。

有粉絲追問何時出新歌及出席活動時，Chantel說︰「其實我一月嘅時候錄咗4首歌，當中有一首係獨唱歌，大家可以期待一吓﹗至於活動，我諗呢兩個月都唔會有，因為我都唔喺香港，睇吓返香港嘅時候會唔會有。」Chantel透露只帶了一個篋及一個背囊來新西蘭，因為她一放長假就會回港，預計復活節時會回來。

被問到可習慣沒工作時，她說︰「我覺得會，因為慣咗一個禮拜都會有幾次工作，或者放咗學後會有工作，但依家就冇咗呢樣嘢，所以都會有啲唔慣。不過，我可以用其他時間去做其他嘢，可能依家多啲時間做運動、參加學校嘅課外活動，都係另一種學校生活。」直播尾聲時，Chantel對粉絲說︰「我會照顧好自己，我會多啲做運動，我會keep住upload片同埋cover，我會繼續學唱歌、學彈琴，希望大家會繼續留意。大家唔使擔心，我好快返嚟﹗」

（即時娛樂）