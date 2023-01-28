新四十二章｜鄭子誠第8次與陳豪合作 扮鄺潔楹拍到火滾 (15:27)

陳豪、鄭子誠第八度合作，在無綫新劇《新四十二章》中分別飾演中文系大學教授章經、「數理天才」邵一算。

陳豪飾演的教授除有古靈精怪小動作、定期拿着一把似是藏有玄機的紙扇外，還經常出口成文、引經據典。陳豪笑言自己有機會一展所長：「我嘅中文水平非常強勁，普通話簡直係我強項，今次難得遇到中文教授嘅角色，可以話係『如虎添翼』，將我心入面嘅『詩句』發揚光大﹗」劇中對白涉及不少古文，陳豪坦言做足功課︰「除咗上網Search，都會透過朋友介紹向大學中文教授請教，古文發音有一定難度，我差不多用齊中文、英文、甚至符號等做標記，總之就係施展渾身解數，希望可以準確拿捏發音！」

鄭子誠飾演的「數理天才」邵一算以炒股及開咪為樂，經常滿口數據及科學理論，對白艱深且相當難講，令拍戲經驗豐富的他有被考起的感覺。鄭子誠說︰「一來年紀漸長記憶力開始下降，加上嗰堆道理要好有信心講出嚟之餘，又要一字不漏。我個角色開咪部分是仿照我嘅電台節目《音樂情人》，所以只要我Keep住溫柔嘅感覺，懶係情意綿綿咁講一大堆說話就可以喇。」

提到被監製欽點要仿效鄺潔楹扮嬌嗲，鄭子誠說︰「有場戲我要教陳豪追女仔，咁我就要仿效鄺潔楹做啲嬌嗲動作，對我嚟講真係好難，我每次做都毛管戙，拍嗰日又拍極都拍唔好，自己都有少少火滾。我唔敢睇Playback，因為好骨痺。」談到第8次跟陳豪合作，鄭子誠十分驚訝︰「我哋嘅關係循序漸進，最撻着係《殺手》，我同佢互拋互接咁就擦出咗啲火花。同佢合作最開心，每次個廠都會無限供應『Mo啡』，對於我哋成日通宵達旦嘅嚟講，係好大喜悅。」

譚凱琪（Zoie）在劇中飾演臨牀心理學家關玉菁，她為角色剪了一頭新髮型︰「角色髮型係監製指定。我一路等緊一個劇同我做個大改造，因為平時啲造型都係穩陣派，呢個髮型幾有新鮮感。」首度飾演專業人士的Zoie透露演繹角色時有刻意減少尾音打造專業感，最難忘拍攝開槍戲時不能眨眼，出來的畫面十分有型，談到最大突破，她透露是凌晨拍裸泳戲：「我有著肉色衫打底，但當時係凌晨冇乜太陽，真係有啲凍。」

（即時娛樂）