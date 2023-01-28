肥媽紅館開騷 為亡夫唱《憑著愛》傷心落淚 (18:22)

肥媽（Maria Cordero）昨晚舉行首場紅館演唱會，請來馬浚偉、Joe Junior、李麗霞（黑妹）、蘇姍、韋綺姍、車婉婉、陳嘉佳（細細粒）、《聲夢傳奇2》亞軍黃洛妍及《中年好聲音》18強參賽者擔任表演嘉賓，氣氛熱鬧。農曆年開騷，肥媽全晚不停𢭃利市，更直接將利市放到自己的心口位置。她獻唱《浪子心聲》時誤踏自己的裙襬失平衡險跌倒，幸最後有驚無險。她未因此留下陰影，之後在台上又唱又跳，還自詡近70歲仍可以跳吓已算不錯，問觀眾可收貨。

演唱會期間，肥媽送上一曲《憑著愛》給2020年逝世的丈夫Rick。她強忍淚水哽咽地說︰「我每次開演唱會，他也在場打鼓。他在的﹗I sing for you﹗Darling﹗」現場熒幕播出肥媽昔日與Rick的甜蜜照片，肥媽唱至尾聲時忍不住落淚，坦言家人對她很重要。獻唱《Ma Ma I Love You》時，肥媽哭着對現場觀眾表示︰「我是個差不多70歲的師奶，一個肥婆，不是四大天王，可以在紅館開演唱會，全是你們給我的﹗」肥媽的細仔上台送擁抱，並遞上紙巾，台下觀眾大叫「阿媽唔好喊」。肥媽最後與一眾嘉賓合唱歌曲《友誼之光》。

肥媽騷後受訪，自爆演出時很驚。她說︰「未試過在演唱會上換那麼多套衫，又要穿肚兜及5吋高跟鞋。我和黑妹也畏高，所以在台上不敢動，只扭動屁股。」肥媽坦言不知何時能再開紅館騷，因此安排黃洛妍及《中年好聲音》18強參與演出。她說︰「應該要給機會予追夢的人。別人給我機會，我現在可給別人機會，為何不給予呢？」談到送歌予亡夫時落淚，肥媽坦言今次開騷沒丈夫在旁，感到若有所失。她說︰「不過，人要向前看，他永遠在我身邊。我已叫自己不要哭，但還是忍不住，很掛念他﹗」肥媽透露之後會到大灣區、馬來西亞及美加等地開騷。

（即時娛樂）