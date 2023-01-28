張敬軒與過千歌迷預祝下月生日︰我與大家同在 (20:05)

張敬軒下周三（2月1日）生日，獲一班歌迷舉行展覽為他預祝，現場除有軒仔的巨型照片外，更有以其賀歲片《超神經械劫案下》中角色「有成」製成的蛋糕。軒仔現身展覽，應歌迷要求清唱《賽勒斯的愛》，現場過千歌迷亦以一曲《櫻花樹下》作回禮。

軒仔感謝大家過去一年對其音樂、演唱會及電影的支持，他說︰「有時我自己啲歌、演唱會唱得唔好，自己嘅歌做得唔滿意，甚至乎呢套戲有『沙石』，但我呢班粉絲都好努力撐我！呢啲係我嘅福氣，所以我好感恩。呢個世界有咁多人、有咁多出色嘅藝人，但大家選擇嚟跟我、支持我，好多謝大家。唱歌、做演唱會都唔係一定有觀眾，唔係一定有人鍾意自己，咁就會額外珍惜。好感恩大家可能買少咗一件自己嘅心頭好，或者嗰個月慳啲錢去睇我個騷，去支持我，所有呢啲情意，我都會永遠擺喺心入面。有時因為好多情况，冇辦法同每一位朋友影相、簽名，或者傾好耐，但希望大家知道張敬軒心入面係有呢份感情。」

軒仔坦言今年特別想跟歌迷過生日︰「3年疫情我開咗3次演唱會，中間都有好多阻滯，但每一次重開，大家嘅氣氛同支持都會加倍，所以好感恩大家喺呢3年疫情入面畀我嘅支持。見到好多新面孔，希望大家知道自己喜歡嘅係一個乜嘢人，好似交朋友咁。我成日覺得我同我嘅粉絲有心靈上嘅交流係好重要。有時我唔係成日出嚟，或者有時唔喺香港，但大家喺生活當中，張敬軒都會起到一個支撐嘅作用，精神層面又好、心靈層面都好，我與大家同在嘅，多謝大家。」

（即時娛樂）