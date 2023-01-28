陳柏宇細女3月出世 開完個唱陪太太待產 (22:00)

陳柏宇（Jason）太太符曉薇（Leanne）懷第二胎佗B女，預產期3月，大女陳羿辰（Abigail）將做姐姐。Leanne佗著兔BB過農曆新年，她說沒什麼特別感覺，只覺得腰骨好痛。

Jason表示每年農曆新年都祈求開心健康、掙多一點。節日他們會相約朋友聚舊慶祝，Leanne爆朋友都怕了出名包拗頸的Jason，Jason則笑指大女Abigail似他，只是沒有他那麼勁。

Jason認為家中一個小朋友已夠晒數，而Leanne夢寐以求想生3個，很辛苦才𧨾掂他肯再生，Jason說：「得一想二，同個女真係好似。」不過兩夫婦有共識，不想為生男B再追多個。Leanne說：「我鍾意生女多一點，如果生個仔好似老公咁，我才覺得OK，因為老公很孝順又愛家，細個都好乖。」大女出世時，Jason雖然有陪太太入產房，但太太出院時撞正內地巡迴騷，要拜託朋友幫手接太太和大女出院。Jason將於2月4日在亞洲國際博覽館舉行演唱會，Leanne說：「今次預產期在3月尾，因生第一胎時早產，醫生話今次亦有這個機會，所以我每日都和肚裏的BB講要準時，不要在爸爸2月開騷的時候出世。」

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（即時娛樂）