呂爵安自爆巴黎睇完時裝騷 膽粗粗走上台彈《E先生》 (13:55)

呂爵安（Edan）早前獲邀到法國出席巴黎時裝周，他睇完花生騷後就即興在現場彈奏《E先生 連環不幸事件》。Edan昨天在社交平台分享他彈琴時的片段，透露為何會在時裝騷現場彈《E先生》的原因。

他表示在這次巴黎之旅中做了兩件「好黐線嘅事」，第一件就是在花生騷場地彈奏《E先生 連環不幸事件》。Edan表示時裝騷現場有個三角琴，供樂手彈奏作為時裝騷的背景音樂。當日完騷後，眾人在場內影相、做訪問時突然聽到琴聲，原來有位名人走上台彈琴影相，同事見狀就提議他上去彈琴。Edan說︰「我第一個反應真係︰『你都Comment Like Share，咁多名人喺到我上去獻醜？一陣seven咗就真係seven出國際㗎喎﹗』不過之後又諗，其實都有人上咗去玩，同埋難得嚟到，唔玩吓唔試吓唔過吓癮等幾時？況且外國人咁freeeeee應該冇乜所謂嘅！萬一真係seven咗，講真，都冇人知我乜水啦！」

於是，Edan就走上台彈奏《E先生 連環不幸事件》。他自嘲︰「唔知哪來的自信當住咁多人面前上咗去彈。上到去，超緊張，手指好似唔識郁咁，之後就係呢條片了。其實都真係大癲，what an experience﹗好彩冇畀保安抬走啫﹗以後可以同個孫講︰『你阿爺試過喺巴黎時裝秀到自彈自唱《E先生》﹗講咁耐，其實都係想話畀大家知一個好深奧嘅人生大道理︰『驚Seven嘅話，唔好做第一個』，完﹗（Btw彈完之後有個外國人話要邀請我去睇佢6月嘅fashion show，唔通佢都覺得《E先生》好聽？）」

（即時娛樂）