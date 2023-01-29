非洲潮什麼｜梁芷珮一家4口個半月坐17次飛機 馬爾代夫玩到肯雅 (16:38)

無綫旅遊節目《非洲潮什麼》明晚（30日）首播，「旅遊達人」梁芷珮（Christy）繼續與老公拍住上，還帶同一對仔女Duncan、Kasey齊齊衝出香港，並鎖定新加坡為首站，務求令是次印度洋珍珠三島及大半個非洲之旅玩得更盡興。他們一行4人為了在個半月內盡情踏足想去地方，竟搭了足足17次飛機。為了玩得開心兼安心，Christy一家出發前已打齊疫苗。她說︰「每人打4、5支針先出發，又要食啲瘧疾嘅藥，食咗成個月。」

首集以有「夢想旅遊天堂」之稱的馬爾代夫為主，Christy除了會帶大家感受當地馳名的無敵靚海景，又會帶一對仔女玩浮潛、「空中飛人」大鞦韆，又體驗馬爾代夫漁民傳統釣魚方法「Line Fishing」，試釣數量極多的吞拿魚，Kasey更被封為「釣魚女神」。Christy表示行程中最難忘是每次出海都遇上大浪︰「臨出發體驗傳統釣魚當日其實好大浪，所以我哋一路釣一路暈船浪得好犀利。另外記得有一日去睇鯊魚，原本我啲小朋友都有啲驚，但後來因為實在太大浪，冇人想留喺架船度，所以全部跳晒落去拖住教練浮潛搵鯊魚。」

完成馬爾代夫行程後，Christy在之後的集數會帶大家深入位於印度洋的全新渡假村，到附近小島探訪受保護的巨型龜。第三站的毛里求斯，Christy一家除了玩水上活動，更會到當地動物園感受與獅子漫步滋味。在最後兩站開普敦及肯雅，Christy會試坐「豪華紅酒叮叮」、穿梭不同的紅酒酒莊品嘗紅酒、在大西洋親親鯊魚。她還會展開非洲野生動物之旅，探訪非洲獅、花豹、非洲象、黑犀牛及非洲水牛，又會帶仔女到非洲部落探望原住民。

（即時娛樂）