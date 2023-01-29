許廷鏗犯太歲 麥玲玲贈言宜向西發展 林盛斌運勢好有排旺 (19:32)

許廷鏗（Alfred）生肖屬龍今年犯太歲，他今日與麥玲玲、林盛斌（Bob）等出席賀年活動時，表示會入廟攝太歲求新一年工作順利，也考慮藉洗牙來催吉避凶。Alfred說︰「去年當上老闆，會多注重過年習俗，趁今日開爐派利市，希望公司上下也會好，大家逢凶化吉及財源滾滾。」COLLAR自MIRROR紅館墜屏意外後沉寂半年，今個月再積極重投工作，Alfred曾在《全民造星IV》擔任過她們的導師，他表示早在《叱咤頒獎禮》當日送上擁抱鼓勵她們，同時讚成員蘇芷晴（So Ching）面對突變表現勇敢堅強，希望其男友李啟言（阿Mo）早日康復。

麥玲玲指Alfred今年犯太歲，宜向西發展、結婚生仔或洗牙增強運勢，在東南方擺放紅燈能擋是非；屬羊的阿Bob運勢不錯，有排旺。阿Bob說︰「多位師傅也說我的事業會在2024年一飛沖天，因此今年會好好部署演藝工作和生意。」談到兩人計劃開拍為男女配對的新節目，兩人表示之前曾成功撮合不少姻緣，是很大的恩德。麥玲玲說︰「徐菁遙（前名徐淑敏）與黃浩結婚時，給了個大金牌給我。今年新年時遇見他們，他們仍叫我大媒人，很開心。」阿Bob透露近月再成功配對幾位圈內外朋友，他笑言已放棄方力申，但會努力為胡定欣物色對象。

（即時娛樂）