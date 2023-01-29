連詩雅開心做兔年新娘 周柏豪傳授夫妻相處要互相尊重 (23:05)

連詩雅、周柏豪聯同經理人公司種星堂其他藝人鄭融、梁諾姸、鍾浠文、黃祖貽、黎紀君、陳穎妮、鍾嘉駿 、吳梓楓趁新年相聚。連詩雅將做兔年新娘，她說仍在處理婚禮事宜，暫時未感覺到有什麼大轉變及有緊張心情。她說：「由訂婚當日開始，確實對雙方的關係睇法不同，覺得在日常生活方面有很多地方需要慢慢學習，如相處模式怎樣互相遷就，多互相欣賞避免磨擦，是要『終身學習』。」她有意生小朋友當媽媽，但生兔年BB太急，順其自然。

周柏豪叮囑連詩雅相處之道要互相尊重，聽對方意見：「不是不可以嗌交，反而覺得嗌交能好好的聽到對方意見，我覺得有少少磨擦是必須，隨着年紀及生活改變，令對方更加有安全感變得更好。」他去年主力內地發展成績不錯，他為了工作犧牲不少，未能與家人團聚，兒子1歲半大，他離港12個月，女兒已3歲，2歲和3歲生日都不在她身邊，錯過子女成長過程。不過他是為工作，有工開掙錢養家是很開心，多謝太太照顧屋企，兔年亦會主力在內地發展，通關後可多些回港與家人見面。」 他現在有兩個小朋友覺得足夠，未有想再添新成員。

梁諾妍與老公洪永城育有女兒，兔年有計劃追多個小朋友，但要完成2月馬拉松才開始，順其自然。

鄭融單身多年，她覺得自己一個幾舒服，當然有時候會覺得悶，想身邊有個伴，但不太擔心，有信心會得到幸福。

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（即時娛樂）