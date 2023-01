經歷MIRROR個唱事故 COLLAR內心變強大 So Ching學識表達感受 (00:21)

next

COLLAR早前推出新歌《The Bright Side》,描寫她們的內心感受。成軍一年,隊長沈貞巧(Gao)感到各人也成熟了,從前較內向的成員現在懂得放開懷抱,而她自己經歷過迷惘及沉澱後,和隊友相處變得更自在。

陳泳伽(Winka)自覺變化最大,剛出道時不夠自信,現在懂得反思,性格變得沉穩,適當時才說話,讓別人有喘息的空間。蘇雅琳(Ivy)表示入行後遇上很多人和事,令她變得感性,容易喊,不像從前般硬淨。她說︰「我現在影一張照片也會哭,這也算是好事,感受到別人對我的好,懂得感恩。」

許軼(Day)讚阿Gao有領導能力︰「大家從前未熟絡,她帶住我們,不知如何處理。現在,她很懂得照顧我們、領導我們向前行,令團隊變得更好。」眾女聞言拍手和應。王家晴(Candy)笑芯駖從前很認真,現在卻成為「爛Gag王」,說的笑話一點也不好笑。芯駖自言︰「我從前舉止談吐都生硬,現在會從容面對,更信任別人。」邱彥筒(Marf)表示過去一年發生了很多事,令她內心變得更強和有耐性。

蘇芷晴(So Ching)訪問這天因身體不適未有現身。7位成員表示MIRROR的紅館演唱會墜屏意外,對COLLAR也有影響。阿Gao說︰「這件事令COLLAR沉寂了半年,但同時也令我們內心變得強大。So Ching很叻,承受到突如其來的變化。她本身是慢熱的人,不懂表達感受,但她很細心照顧大家,現在很願意表達自己的感受,令我們更了解她。」芯駖明白So Ching需要空間,因此會給予她空間。

