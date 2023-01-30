經歷MIRROR個唱事故 COLLAR內心變強大 So Ching學識表達感受 (00:21)

COLLAR覺得她們經歷MIRROR的紅館演唱會墜屏意外後，各人的內心也變得強大了。（鍾一虹攝）

COLLAR早前推出新歌《The Bright Side》，描寫她們的內心感受。成軍一年，隊長沈貞巧（Gao）感到各人也成熟了，從前較內向的成員現在懂得放開懷抱，而她自己經歷過迷惘及沉澱後，和隊友相處變得更自在。

陳泳伽（Winka）自覺變化最大，剛出道時不夠自信，現在懂得反思，性格變得沉穩，適當時才說話，讓別人有喘息的空間。蘇雅琳（Ivy）表示入行後遇上很多人和事，令她變得感性，容易喊，不像從前般硬淨。她說︰「我現在影一張照片也會哭，這也算是好事，感受到別人對我的好，懂得感恩。」

許軼（Day）讚阿Gao有領導能力︰「大家從前未熟絡，她帶住我們，不知如何處理。現在，她很懂得照顧我們、領導我們向前行，令團隊變得更好。」眾女聞言拍手和應。王家晴（Candy）笑芯駖從前很認真，現在卻成為「爛Gag王」，說的笑話一點也不好笑。芯駖自言︰「我從前舉止談吐都生硬，現在會從容面對，更信任別人。」邱彥筒（Marf）表示過去一年發生了很多事，令她內心變得更強和有耐性。

蘇芷晴（So Ching）訪問這天因身體不適未有現身。7位成員表示MIRROR的紅館演唱會墜屏意外，對COLLAR也有影響。阿Gao說︰「這件事令COLLAR沉寂了半年，但同時也令我們內心變得強大。So Ching很叻，承受到突如其來的變化。她本身是慢熱的人，不懂表達感受，但她很細心照顧大家，現在很願意表達自己的感受，令我們更了解她。」芯駖明白So Ching需要空間，因此會給予她空間。

化妝：San Chan、Kineks Ho、Janice Wong、Cathy Zhang、Percy Shing、Jenny Fung

髮型：Vic Lai、Kristy Cheng、Taurus Lee、Ricky Lam

服裝：Ba&sh、Weekend Max Mara、Isabel Marant、iBLUES、Ports Pure、JLT Just Like This

（即時娛樂）