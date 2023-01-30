中年好聲音｜吳大強獲92分全晚最勁 周吉佩自彈自唱獲加分 (17:25)

林鉫徫雖然成績不錯獲80分，但被嫌唱得不夠人性化。（大會提供）

無綫節目《中年好聲音》昨（29日）晚播出的第九集，是第三部曲次回合《影視金曲生死鬥》，20強選手獻唱經典電影或劇集金曲比賽。經過一輪激戰，是集誕生了5位80分選手，分別為顏志恒、林鉫徫、吳大強、周吉佩及羅啟豪，吳偉豪爸爸吳大強更豪取92分，成為該回合最高分。

豪取92分的吳大強獻唱英文老歌《Quando quando quando》，自信十足的他邊唱邊跳，非常享受舞台，張佳添說：「Bill哥哥，一個字，Professional！」周國豐則說：「今日聽第一句，已經有聽CD嘅感覺，唔似係唱live嘅版本，非常之好。」單立文則與吳大強搞笑相認：「你係朱Ling（吳偉豪飾）老竇，我係朱Ling嘅師傅，好慶幸朱Ling喺你教導底下，成為一個大好青年。」

獻唱《沒那麼簡單》的林鉫徫發揮應有水準，奪得80分順利過關，笑言今次終於「對準支咪」的她，獲伍仲衡大讚「唱歌非常之好」，至於分數為何未能更上一層樓，伍仲衡這樣說：「你不嬲都唱得好，我對你真係有特別期望，你今日揀呢首歌好啱你把聲唱，點解唔畀再高分，我略嫌你too technical！」至於獻唱《刻在我心底的名字》的周吉佩則獲得82分，自彈自唱為其增添不少分數，伍仲衡說：「玩樂器加分，彈得好，唱歌都有Story Telling嘅感覺。」

獻唱《獅子山下》的羅金榮則只得63分，一度跌落危險區取代李思林位置，但後來被獻唱《夢中人》取得61分的梁愷庭取代；愷庭除被批似唱K，張佳添更直指愷庭ad lib部分表現不理想。

昨晚最後出場的區俊傑獻唱《明天仍要繼續》，結果因令評判感覺似唱K和欠缺個人特色，只得60分成全晚最低分。即使細分給予14分最高分的張佳添，亦認為區因用聲關係令歌曲唱出來欠共鳴感：「好多時八、九十年代唱k好似唱得好叻嘅人，都會犯一個同樣錯誤，就係唔識用聲，喉嚨未放鬆，所以你把聲好似幾靚。但係唔知爭啲咩，你就係冇chest voice。如果你滲到chest voice出嚟，個共鳴會靚兩倍。」

單立文則打比喻謂：「你係銀行從業員，成日掂住啲銀紙，但啲錢唔係自己嘅，對住人哋啲錢邊有感情？你似用咁嘅心態去唱。喺我嘅音樂世界，感情佔好高嘅分數，你就係因為冇感情同太平。」最終區俊傑被淘汰。

（即時娛樂）