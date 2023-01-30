龔嘉欣向視后出發 有了解中對象 不排除閃婚做兔年新娘 (18:55)

龔嘉欣趁兔年，親自為《明報》讀者炮製兔仔曲奇及香芋蛋糕，祝大家步步「糕」升，每日都開心！現時與餅店短期合作的嘉欣，與甜品師傅構思推出3款香芋蛋糕。她自認是「甜品控」，一見到甜品就情不自禁流露少女心，嘉欣更因為喜愛甜品而學習製作甜品，她坦言學過才知道有很多學問，但過程令她感到治癒和放鬆，見到親手製成蛋糕，很有成功感。

提到去年無辜捲入與陳瀅的是非，其主演的《新四十二章》原本是台慶劇又被抽起，最後在《十八年後的終極告白2.0》演技大受好評的她，更跌出「視后」最後十強無緣爭獎，令人大跌眼鏡。嘉欣表示當時一定有不開心，不知事情為何發酵到這樣，之後前輩和朋友安慰她，只是新聞一則，同時亦開心收到很多人鼓勵和支持說話。

新一年她會好好調整好身體和狀態，在工作上重新出發，往視后目標再衝，她說：「我現在屋企的獎櫃最高處，已預留了位置，攞到（視后）當然錦上添花，攞不到的時候我也會學懂感恩我所擁有的一切，然後繼續做好自己，和演好每一個角色。」

感情方面，笑問嘉欣眼見身邊好友已生兒育女，已達適婚年齡的她會否心急？她笑言：「之前都有想過追趕，想大家的BB差不多年齡可一齊玩，但現在趕不切進度，因為陳凱琳和譚凱琪還有我們的髮型師、化妝師這一組朋友的BB，已涉及不同年齡層，所以我放棄了，而且湊小朋友不易，需要花很多時間。」嘉欣坦言渴望擁有自己的家庭，又自爆現時有了解中的對象，並表示若遇到合適的，不排除「閃婚」，她說：「現在想做就去做，開心就去做。」

（即時娛樂）