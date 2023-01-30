王君馨親揭離開無綫真相 怕做到「滑牙」失幹勁冇新鮮感 (23:15)

36歲王君馨（Grace）在2021年底，與無綫結束14年賓主關係，Grace早前為賀歲電影《天龍八部之喬峰傳》受訪，透露離開無綫原因，是不想做到「滑牙」，失去動力和幹勁，她說：「每個月有糧出，然後等公司分配工作和劇集，並非自己去試鏡爭取回來，驚成為習慣。」

「同時我明白劇集運作，一日要拍多場戲，有時我想在角色上，揣摩多些、做多一些，都受時間所限不容許。（忟憎不開心？）不會了，我一早做好功課，在家嘗試不同演繹方法，完全準備好才開工。有些場口不是你的，就不要執著，從旁幫助別人便可，以前我希望每場戲都好，有時會忟自己，不開心影響之後發揮。」

Grace覺得在無綫已找不到新鮮感，是時候往外闖，她說：「我喜歡唱歌做歌手，又想用不同語言拍電影，這些機會可能在外面會多些。離開都是好事，不出外闖過，不會珍惜過去擁有一切，以及惜我和幫我的同事，但去到某個點，像子女大學畢業，都要投身社會拼搏，自己搵屋住，試下交租的感覺。現在很享受自由身，可以有選擇權，可能10年後，40幾歲生小朋友後又想穩定些，you never know。」

離開無綫一年Grace，跑到內地拍綜藝體驗，形容好似將自己推落海學游水，說﹕「什麼都自己一腳踢，沒有助手幫忙，初時都擔心去到一個新環境會是如何？原來相信自己，就一定能做得到，最開心去年底做了個跳舞騷，很多人睇完都讚我跳舞進步了。住酒店一年，好掛念家裏張牀，而且有老公在身邊，失去了才懂得珍惜，是個很好的體驗。」

Grace得知甄子丹選中她在《喬峰傳》演馬夫人一角後，都有點擔心應付不來，她說：「自從2012年《耀舞長安》後，就沒有拍古裝，加上自己中文水平低，怕演不出韻味，於是看不同版本《天龍八部》，揣摩馬夫人神韻，拍攝時又播中樂，令自己投入古裝世界的氛圍。」

她感謝甄子丹分享演戲及武打心得。問她是否想做打女？她說﹕ 「不一定做打女，但我喜歡耍武器，棍、劍、槍都喜歡，可能因為我喜歡跳舞，記動作就很快，記對白好慢，甚至學新運動也樂意。」

（即時娛樂）