黃妍3月麥花臣場館開騷 將內在恐懼展示人前 (19:46)

女歌手黃妍（Cath）將於3月11日及12日假旺角麥花臣場館舉行《BLOOMING UNDERWATER LIVE 2023》，今次亦是Cath相隔2年再度開個唱，她將自己的恐懼完全披露，作為音樂會主題。

Cath過去所創作的作品，不斷發掘內在的自己，整合過後，會發現「恐懼」是Cath創作中不可或缺的關鍵字，而且「恐懼」亦令Cath衍生出不同維度創作，今次音樂會以「恐懼」作最大的主題， 為Cath的音樂歷程來一次總結。

常言道「女人用水造」，但水卻是Cath人生中最大的恐懼，全因她小時候曾遇溺，自始以後她便對水產生恐懼。因為小時候的經歷，讓Cath與創作團隊，在構思音樂會名字時，想到將「恐懼」與「水」兩大元素放在一起，然後將之轉化，成就了「BLOOMING UNDERWATER 」這個演唱會名字。

為了突出演唱會主題概念，Cath在音樂會中大唱歷年熱播作品，更獻唱別人的歌，為樂迷帶來驚喜；她又特別染金了長髮，並穿上帶有水在流動感覺的3D Print連身紙製裙拍攝，加上燈光配合，Cath就像在水中蓄勢待發靜待時機，讓樂迷一同感受那份美態。

不過Cath分享了優雅造型背後的笑料，她說：「本來真係要浸水拍攝，但估計我畀唔到任何表情，所以大家放棄咗，改為著一條形態上有海浪感覺嘅裙。當日天氣好凍，我裙裏面只係着咗類似絲襪嘅衫，所以我一路影一路打冷震，另外就係條裙好重，我要孭住影相，結果第二日我兩邊膊頭瘀晒。」

（即時娛樂）