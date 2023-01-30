元華現身動作特技演員公會春茗 錢嘉樂:希望發掘接班人 (21:55)

香港動作特技演員公會於年初七（28日）舉行新春團拜，會長錢嘉樂、兩位榮譽會長曾志偉及袁和平出席外，嘉賓有袁祥仁、徐小明、林國斌、盧惠光、余安安、白彪、錢小豪、鍾發、林威、元秋、金童、楊盼盼及劉偉强等。久未公開露面，年前參演《尚氣與十環幫傳奇》的元華也是座上客，他由加拿大返港，留白鬚身材保持很fit。

會長錢嘉樂致詞時表示：「 三年疫情過後，欣慰香港電影業再開始蓬勃，希望大家日日有工開。」他更希望能發掘下一代做接班人。曾志偉就表示工會如此團結，因有錢嘉樂的不厭其煩地四出聯絡，自己也快被煩死，疫情過後希望每季有茶聚要食窮錢嘉樂。曾志偉與林國斌更每人贊助十萬元予公會作慈善活動及常務營運。

當晚最年長的老會員，人稱花仔源（楊國源）已102歲高壽，仍健步如飛談笑風生，成眾人集郵目標。每年春茗公會為表揚前輩們對動作電影的努力付出和貢獻，都設有特別獎項。今年獲得傑出貢獻大獎者有：已故的徐忠信 （公會副會長）、劉善榮 （山怪）、梁東厚 （巴山）及張永漢。而傑出動作表演大獎就頒予張榮祥（亞虎）。此外，由會員及嘉賓即時投票選出兩部最喜愛動作電影，分別是《除暴》（動作指導: 鄧瑞華）、《怒火》（動作指導: 甄子丹/谷垣健治）。

（即時娛樂）