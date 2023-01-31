新四十二章｜龔嘉欣獲封「豬肉西施」：黐鬚個樣都仲咁靚 (14:12)

林景程發揮驚人口才，他飾演在街邊叫賣的推銷員，不但一輪嘴力Sell令人留下深刻印象。（大會提供）

龔嘉欣的演出被網民讚有資格爭視后。（大會提供）

由陳豪、龔嘉欣、鄭子誠、江嘉敏、周嘉洛、鄺潔楹（Judy）、譚凱琪（Zoie）、糖妹（黃山怡）等合演的《新四十二章》，昨晚（30日）首播。圍繞「尋寶」及「維度」主題的《新四十二章》，集齊天馬行空、輕鬆惹笑及節奏緊湊的打鬥場面等元素。

昨晚劇情雖然只是序章，主力介紹主要角色出場，包括定期生鬚、擁有驚人神力的豬肉檔檔主朱螢嬌（龔嘉欣飾），為人縮骨又貪錢的大學中文系教授章經（陳豪飾）、能幹又識撈的章經助理Edith（李君妍飾），及與螢嬌零血緣關係的兄弟朱古力（林景程飾）及朱若望（易宇航飾）。

首集佔戲甚重的龔嘉欣，獲網民大讚，又指她顏值爆燈，一雙腰果眼電力無限，封她為「豬肉西施」：「黐晒鬚個樣都仲係咁靚」、「佢個角色好難演，但佢做得好好，好自然」、「好突破同攪笑，真係有資格爭視后」。

除了龔嘉欣，李君妍的助理角色亦成功彈出，2009年畢業於第24期藝訓班的君妍，入行多年一直默默耕耘；由於樣子標緻身材勻稱，近年逐步入屋，之前在《拳王》、《金宵大廈2》、《異搜店》及《七公主》等的演出均獲得好評。

男主角方面，早年於《秀才遇著兵》已展現喜感的陳豪，這次「重操故業」獲觀眾受落，讚他是難得一見的全面小生：「陳豪算TVB少數，認真又得，騎呢都得，又型又弗亦得。」

陳豪是次角色有不少令人深刻的小動作，包括單手開扇及舉頭作飲杯狀等，陳豪笑言均專誠設計，並說：「每當投入角色後，都是因應場口需要而投放一些小動作，目的是希望能夠將喜感帶出。自己非常明白喜劇不易掌握，太少（戲）會達不到效果，過多會破壞效果。要恰到好處，用平實而舒暢的演繹方式去表達，才能夠帶出需要的效果。」

（即時娛樂）