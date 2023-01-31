栢天男從「外母」學懂演員品格 82歲林小湛未言休：做到100歲 (15:53)

栢天男表示在林小湛身上，學到做演員最需要的是禮貌和品格。（林祖傑攝）

栢天男及林小湛昨晚（30日）出席賀歲片《毒舌大狀》演藝貴賓特別場，栢天男表示票房大收，很多謝香港觀眾支持，他稱票房再升高的話，會開網上直播滿足觀眾要求，他笑道：「我唔同阿Dee（何啟華）話要著泳褲，騷肌就到時再睇下啦！」栢天男稱在戲中飾演外母的林小湛身上，學到做演員最需要的是禮貌和品格。

林小湛表示疫情3年沒有返加拿大與丈夫及子女見面，子女已買機票給她，今日（31日）便出發，於當地逗留一個月，稍後回港接拍杜琪峯新戲，再到內地參演兩部電影。問已82歲的她工作會否太忙？她說：「愈忙愈好，家人不會投訴，還很支持我，我於2019年在加拿大獲頒『最佳女配角』獎時，有人問我幾時退休，我就話會一直做戲做到100歲。」

吳若希安排與老公何兆鴻睇戲，慶祝37歲正日生日，她笑言老公一直想過年時睇，最重要是免費，就實現到老公生日願望。她表示農曆新年期間，老爺奶奶可以從澳門來港團年，她亦有幾天回鄉下福建向親友拜年。問兔年可希望生多個BB？她即道：「千祈唔好生多個，風水師話我今年可以發達，今年一定要好專心工作，稍後就會先到美國洛杉磯開巡迴演唱會，下一站再到內地，其實都唔係唔生住，係呢一世都唔想再生，兩個就夠晒數！」

（即時娛樂）