林敏驄盼觀眾睇騷似置身派對 冀將創作精神傳承新一代音樂人 (16:54)

音樂才子林敏驄將於3月18日及19日，於西九戶外舉行兩場《蘇格蘭場今天星閃閃林敏驄暨車總腦交戰時日如飛40週年成人禮作品展演唱會之PART 2 更精采》演唱會，很多歌迷對這個破了香港演唱會字數紀錄的名字讚賞有加，認為體現了阿驄天馬行空想法。

演唱會主辦單位「大名娛樂」公開阿驄個唱海報，以及拍攝海報照片時的花絮片段，在海報上出現的15個迷你版林敏驄，非常切合他無厘頭風格，為了有更豐富視覺效果，阿驄換了3套服裝拍海報，每拍完一套便去看電腦相片，即時和攝影師及造型師，研究在畫面再加插動作。

阿驄表示有很多朋友問他為何今次要改一個破紀錄字數的演唱會名字？他說只是40多字，也不算很長，而且今次是40周年演唱會，至少也要有40個字，總之愈長愈好，代表長做長有。

提到近5年樂壇有何變化？和想找誰做他的演唱會嘉賓？阿驄又無厘頭說：「上次是35周年，今次是40周年，相差5年，樂壇也有很多變化，主要也是沒有太多變化，因為我不在，所以我現在回來了，分分鐘會有非常多變化，冇得頂」，他續說：「我想找朗拿度、美斯及C朗和我在台上鬥波。」

阿驄哥表示入行已不經不覺40年，他希望將這份創作精神，傳承給新一代音樂人，在嘉賓名單上不單止包括多位前輩級名字，也有不少新一輩歌手參與，不過來支持他的歌手，必定要唱得兼玩得，才能符合他嚴謹要求。

阿驄也希望大家以開派對心態欣賞演唱會，為配合他的想法，主辦單位在舞台設計上不惜工本，花了不少心思訂製多件大型道具放在舞台上，務求令觀眾入場後，儼如置身大型派對。

同時為了善用西九戶外場地優勢和特色，今次阿驄一連兩場演唱會，將提早至黃昏6時開騷，並和他歡度入行40周年這個重要時刻。今次演唱會票價分別為$880、$680和$480三種，觀眾可於2月4日及5日，以信用卡優先訂票，而門票公開發售日期為2月6日。

（即時娛樂）