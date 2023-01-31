Dee講真話激怒193 蔡瀚億衣著被彈勁嬲 Asha被誤會虛偽 (21:18)

BabyJohn曾被彈過衣著，搞到他勁嬲。（鍾一虹攝）

蔡瀚億（BabyJohn）、何啟華（阿Dee）、徐㴓喬（Asha）合演的ViuTV劇《大誠實家》正在熱播，飾演傳銷公司老闆的BabyJohn，忽然失去講謊能力，及至妻離子散、公司執笠兼坐監，原來全部都是阿Dee向他做出的報復行為，游走兩男之間的Asha，最後情投阿Dee懷中。

該劇與韓國電影《誠實選舉媽》、西片《大話王》類近，被拿作比較，阿Dee強調幾部作品有少少元素相似，但故事和拍攝方式不同：「導演玩『狼人殺』遊戲，見人講真話，反被誤會說謊，啟發寫這個故事。」BabyJohn指劇情既搞笑又感動，很欣賞編劇著墨寫情很到位，帶出主角在絕對誠實的狀態下，難以生存。

3人都認同現實世界裏，真話難令人接受，BabyJohn說：「我經常到街市買菜，以前打扮比較隨意，自從被身邊人彈過衣著，我堅嬲，但現在會經常反思，提醒自己要打扮一下，始終做藝人會多人留意。」

阿Dee以ERROR隊友郭嘉駿（193）為例：「以前排舞，說他跳得差要改善，他會發嬲跟我們鬧交，於是我們用第二種方法，狂讚他跳得好、不用再練下去，他就自動會去練。」性格坦率的Asha笑言鬧交不輸蝕，試過到人身攻擊，她便出言反擊，結果對方受不住，她說：「就算以前真心讚美別人，都有人誤會我虛偽、講善意謊言。」

化妝：Winki Tsang(蔡瀚億) /Deep Choi(徐㴓喬)/Cori Wong (何啟華)

髮型：Eve Chiu(蔡瀚億)/Terrance Chan(徐㴓喬)/Harris Lai @CHIC Private I salon(何啟華)

服裝：ISSEY MIYAKE(蔡瀚億)/ALLSAINTS (徐㴓喬)/Ports V、Rickyy Wong、All Saints、Christian Louboutin(何啟華)

造型：PIPA Creative(何啟華)

（即時娛樂）