黃正宜自誇有「旺夫命」 封余德丞Mean精 Dickson笑阿正好黐線 (22:29)

余德丞（Dickson）與黃正宜（阿正）這對搞笑CP，去年合作ViuTV綜藝節目而擦出火花，大受觀眾歡迎。趁住新正頭，兩人再合體，並施展「黃金右腳」幫大家踢走衰氣、病菌、是非、小人，再一齊炮製湯圓，祝願各界凡事圓滿、闔家團圓。

去年曾惹是非的余德丞表示會汲取經驗，小心言行，兔年願望身體健康、遠離小人：「我生肖屬蛇，在來年12生肖運勢排行榜，只排11名，若果事事順利已經好好。」阿正則護航：「他敢言、坦白，人品算善良，亦是他的魅力，喜歡他做回自己。」

阿正談到新一年願望，就是進軍樂壇做歌手，余德丞稱願陪她唱K練歌，皆因去年拍檔做綜藝和拍廣告，合作愉快，期望今年機會陸續有來，一齊拍電影、動畫配音。

阿正曾先後跟呂爵安﹑魏浚笙和李駿傑等合作主持節目，她自誇有旺夫命：「跟我合作的男藝人都發展不錯，Dickson也掙不少，他有請食飯、帶我看陳奕迅演唱會，算好大方，他都旺我。」

余德丞稱離開舊公司後，好感恩遇到阿正，在工作上並肩作戰，私下也變成知己：「以前聽阿正主持電台節目好黐線，接觸到真人原來都好黐線，我都不是善男信女，我都好戇居，所以大家做到朋友。好難得找到拍檔幫我記所有台詞，我只需要出現隔籬已經成事，她又勤力、轉數快，還懂韓文，多才多藝。」

阿正反問：「點解不停讚我，流年運程書叫你今年讚人？」余德丞搞爛Gag：「是的，因為『賺（讚）人熱淚』，讚人是開心事。」阿正亦笠高帽，欣賞余德丞懂搞氣氛，有好多很Mean的意見，封他為「Mean精」，將他列入損友榜頭三甲。

阿正自嘲身邊多位拍檔包括余德丞、魏浚笙、呂爵安、李駿傑各有各帥，但情人節她卻沒人約，檔期用來宣傳《超神經械劫案下》和劇集《大誠實家》，她笑說：「我實踐緊職人精神，好專心工作，沒有分心戀愛，但今年好想分心。」

余德丞聲稱有筍盤介紹給阿正，可列出一隊球隊任她選擇，當中有靚仔、有上進心、有家底。阿正反擊他得個講字，兼爆對方擇偶要求高：「他好搞笑，擇偶要住港島、識英文，對外表要求高，我盡量留意身邊短頭髮女仔、靚的和索的介紹給他。」

（即時娛樂）