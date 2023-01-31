詹瑞文逾200萬製作「捕夢之旅」讚姜濤MC李駿傑有潛質 (23:14)

詹瑞文透露今次參演的10位演員都並非職業表演者，他們來自各行各業，但同樣有著一個演藝夢。（劉永銳攝）

詹瑞文於2月舉行香港首個開心5D夢幻沉浸式餐飲劇場《異世界─捕夢之旅》，讓觀眾同時獲得「味、嗅、視、觸、聽、本體」六感享受，身兼藝術總監和編導的詹瑞文，從事舞台戲劇事業30年，他表示舉行沉浸式餐飲劇場，是他的夢想之一，他自稱是「拓荒者」，喜歡發掘不同領域，頭20年階段，他達成了將戲劇大眾化的目標。

近10年，他把焦點放回在學習階段，去探索自己的可能性，在世界不同地方吸收養分，包括學習心理學、新科學及身心靈的學問等，而令他有所想法，他說：「食是人的生理食糧，藝術則是人的精神食糧，兩者可謂完美結合，而每一道菜跟故事都很有關係。」

詹瑞文表示都市人被電話世界控制了生活，五官六感變得薄弱，希望幫大家刺激起來。是否要求觀眾放下電話？他笑說：「不用，因為他們要打卡，這個很重要，而且我常說，戲好看，觀眾就不會看電話。」

此劇以「夢與夢想」為題，詹瑞文透露今次參演的10位演員都並非職業表演者，他們來自各行各業，當中有飛機師、社工、金融、保險、美容、前運動員和送外賣等，但同樣有著一個演藝夢，詹瑞文指很多人因為搵食或其他原因，無法延伸發展，而有些人的夢想來自父母，他盼透過此劇告訴大家無論任何年紀、身處任何階段也可實踐夢想，他說：「正如星爺所說：『做人如果沒夢想，跟鹹魚有什麼分別？』我很開心在培訓這6個星期，見到一班有著夢想的年輕人，一起創作劇本、排除萬難，而且他們初心單純，就是熱愛表演。」

詹瑞文透露整個製作費逾200萬，對投資方來說也是一個不容易的決定，因他們決定做之後，出現第5波疫情，他說：「我也真的害怕，但我在開會時告訴他們不能怯，一怯就輸，很開心大家信任我，最後皇天都不負有心人。我也要很感謝自己直覺和信心，當計劃做這件事時，我已想像到結果，知道一定行得通。」

對於近年歌影壇新人湧現，詹瑞文也有留意，他欣賞夠膽出來當藝人的年輕人，因為做藝人很大壓力，當中他對MIRROR成員姜濤和李駿傑，以及MC張天賦印象較深，除了有聽3人的歌外，也覺得他們很得意，他說：「藝人初入行時，觀眾可能只看到他一個面貌，而我作為一個老師，又是藝術總監和導演，我最喜歡發掘他們自己未發掘到的面貌，我覺得3個都有很特別的潛質。」

詹瑞文直言對合作持開放態度，但不希望是由經理人公司安排去做這種形式，而是藝人本身對跟他合作都感興趣，整件事才好玩。

（即時娛樂）