龔嘉欣被爆跟日籍新歡拍拖2年兼同居 松岡哲也係蔣家旻舊愛？ (20:13)

蔣家旻被爆是松岡哲也的舊愛，但她表示對方是她其中一位在港認識的日本朋友。（資料圖片）

龔嘉欣被爆跟日籍新歡松岡哲也秘密拍拖2年，2人共賦同居。（Ig圖片）

現年33歲的龔嘉欣日前接受《明報》賀年專訪時，坦承有了解中的對象，更明言若合適，感覺來到，不排除閃婚做兔年新娘。未知嘉欣是否為保護愛苗，故把戀事收得很埋，沒有透露太多，至日前到好姊妹陳凱琳家中拜年才首度泄「蜜」，令男方容貌曝光。有指兩人是經陳凱琳介紹認識，至今拍拖2年，並發展到同居階段。

龔嘉欣戀情「曝光」後，男方被網民起底，原來是日籍甜品大師松岡哲也（Tetsuya Matsuoka）。據知，松岡哲也在九州長崎長大，18歲開始學做甜品，3年後再到福岡蛋糕店實習，前後花足6年時間鑽研蛋糕及和菓子。

24歲時他隻身闖東京拍廣告、行天橋；直至2013年來港行騷，機緣巧合下認識了幾位打算開蛋糕店的日本朋友，最後決定留港發展，並先後於尖沙嘴和銅鑼灣開設蛋糕店。尖沙嘴的合作伙伴正是龔嘉欣，加上女方又是「甜品控」，兩人可謂相當夾。

有傳松岡哲也偏愛找圈中人做女友，跟龔嘉欣撻著前，曾與一名TVB小花拍拖，其中蔣家旻成為最大「嫌疑人」。知情人士爆料指松岡哲也於2018年曾與蔣家旻拍拖，後者經常上男方屋企過夜，一有空檔便到松岡哲也位於中環的蛋糕店打躉，十足老闆娘，身邊不少朋友都知道2人關係。不過由於松岡哲非常花弗，又喜愛夜蒲，與蔣家旻拍拖期間，亦有不少女性埋身，最後疑似出現第三者，二人戀情玩完。

蔣家旻回覆《明報》時說：「佢只係其中一位我係香港認識嘅日本朋友，所以我無乜特別嘢要回應啊。（有沒有拍過拖？）冇拍過拖呀﹗」龔嘉欣暫未回覆，看來要待她於2月5日宣傳《新四十二章》時才親自回應。

（即時娛樂）