《黑幫少爺愛上我》主角來港開騷 Do姐上台派利市再「自肥」 (23:40)

Do姐（鄭裕玲）以嘉賓身分亮相《黑幫少爺愛上我》香港粉絲見面會，並跟兩名主角Mile及Apo合照。（蘇珮欣）

泰國人氣BL劇集《黑幫少爺愛上我》15名演員，今晚（31日）起一連兩日在九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行《KINNPORSCHE:THE SERIES世界巡演》香港站見面會。今晚頭場邀請Do姐（鄭裕玲）擔任神秘嘉賓，她與劇集兩位男主角Mile及Apo在台上搞笑互動，掀起全晚高潮。

穿上兔仔cosplay服裝的Mile和Apo介紹Do姐出場，大會播出電台節目《口水多過浪花》背景音樂，Do姐先向台下一眾「少奶」（粉絲暱稱）拜年，稱終於等到機會訪問兩人。Do姐向出身富裕家庭、有家族生意的Mile提問，是否3年後離開娛樂圈，回去打理家族生意？Mile稱有此計劃，但會盡量留在大家身邊，希望愈耐愈好。

接着問夢想是做導演的Apo，有機會的話想拍攝什麼題材的作品？他回答說想拍台下所有漂亮的人。

Mile站在Do姐身邊，笑言自己似周潤發，Apo就像劉德華，Do姐聞言即解釋，「Mile說他媽媽是我的粉絲，睇過我同周潤發主演劇集」。Do姐追問二人何時推出新劇，笑言：「我已離開大台，屬於自由身，可不可以預埋我呢？雖然我知道你們的劇集不喜歡有女性角色，但有沒有角色我可以做呢？」Apo表示Do姐可以演人類，與現場所有天使一齊，跟他倆去月球。

Do姐趁農曆新年，向Mile及Apo派利市，並取出手機打算「自肥」說：「收完利市，請回個禮，和我合照可以嗎？」場面搞笑。Do姐落台後即更新社交媒體，上載與Mile及Apo等人合照。

（即時娛樂）