魔法伽俐略｜甄澤權玩危險魔術 連詩雅玉手變釘靶嗌救命 嚇到花容失色 (13:30)

蔣家旻在節目中責怪Louis：「又係我？我係咪同你有仇？」（大會提供）

由著名魔術師甄澤權（Louis）、馮盈盈及何依婷主持的全新綜藝節目《魔法伽利略》，將於明（2日）晚起，逢周四、五晚10點半翡翠台播映。

《魔法伽利略》除了有Louis的魔術表演外，更會有動腦筋環節，相關部分將透過「美女助教」馮盈盈及何依婷輪流表演，由湯兆昇博士及詹國龍博士等，輪流以專業角度拆解箇中原理，教大家如何好好分辨魔術與科學。為增加趣味性，節目每集都會邀請4位嘉賓，分成兩組進行比賽，競猜盈盈與依婷的表演，到底是科學還是魔術，勝出一組可獲豐富獎品。

明晚播出的第一集，嘉賓是蔣家旻和羅天宇，以及馬貫東和連詩雅（Shiga）。Louis是集表演「轉移」及「第六感」魔術，當中「第六感」魔術Louis自己亦講到明是超危險魔術表演：「有咩閃失，我唔使再做魔術師！」

相關魔術內容是Louis需要依靠第六感，在四把工業用釘槍中，揀中三把沒有上釘的釘槍，並直接以人手測試釘槍是否有釘，即是萬一揀錯，Louis的手便會即時受傷，所以整個表演過程，絕對嘩聲四起，被邀請參與其中的蔣家旻，更一度責怪Louis：「又係我？我係咪同你有仇？」馬貫東則擔心地問Louis：「呢個魔術你玩咗幾多次？」對自己表演充滿信心的Louis，更一度企圖請Shiga拿出玉手幫忙做測試，嚇得準人妻Shiga尖叫。

後晚（3日）一集嘉賓是黎諾懿和陳敏之，以及黃婧靈（波波）和陸浩明（6號）。Louis是集表演兩大「預知」魔術，自認是「大衛高柏波」、但卻遭6號笑指是「大腦黑洞」的波波，獲邀參與表演，雖然只是簡單「隨機拮爆四個不同顏色氣球」表演，但由於Louis無論是在遭人手遮眼、或是紙袋笠頭的狀態下，均料事如神，最後更拿出一張令全場歎為觀止的預知字條，嚇到當事人波波眼都凸埋！「癲處未算癲」，Louis在緊接的估骰仔魔術表演中，再度發揮預知能力，嚇得敏之不但瞪大眼，並大叫"Amazing"、"OMG"呢﹗

波波事後受訪時笑言：「真係估唔到佢會估中晒，𠵱家見到佢好似咩都被佢睇穿晒咁。」笑問有否做馬？波波認真說：「我都想佢做馬，等我唔覺得佢咁神奇，好期待佢下次玩刀鋸美人，我想畀佢鋸下，咁就知有冇做馬！」波波又自嘲沒有魔術天分：「以前有個Friend玩開魔術，我都有跟佢學，但我冇乜天分，其實我覺得魔術呢樣嘢好得意，成日都有啲意想不到嘅嘢發生，有機會都想再學。」

（即時娛樂）