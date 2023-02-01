鄭裕玲獲贈《黑幫》制服勁風騷 Apo冧Do姐：你係我哋一份子 (16:03)

鄭裕玲昨晚擔任《黑幫少爺愛上我》見面會神秘嘉賓，今天Do姐在電台節目大讚2人有禮貌及英文有進步。（劉永銳攝）

鄭裕玲（Do姐）在今天（2月1日）的電台節目《口水多過浪花》分享昨晚（1月31日）泰國人氣BL劇集《黑幫少爺愛上我》15名演員，在九展舉行《KINNPORSCHE：THE SERIES世界巡演》香港站見面會，擔任神秘嘉賓的心情，Do姐在台上跟主角Apo和Mile互動，派利市給他們，事後又在後台跟他們蹺手合照。

Do姐開咪時相當風騷，原來連3名主持傑朱﹑余迪偉和余德丞事前也不知道Do姐做昨晚嘉賓，Do姐說：「冇人知道，事緣我喺日本時，知佢哋嚟香港開騷，返到嚟吹咗一輪，我喺節目度都講，最好第一可以做觀眾，第二可以去後台探班say hi，第三就係至高無上，喺台上同佢哋傾偈，結果三樣都做晒，好開心，可能我喺節目推介過劇集，所以佢哋決定來港，問我願唔願意上台。」

Do姐表示主辦單位在個多星期前跟她聯絡，昨晚她大約6點到九展，大會亦預留了近上台的房間給Do姐，她大讚15個員相處融洽：「個Bonding（親密關係）好好，一開門見到Mile（少爺），佢好標緻，係瘦咗啲，好有禮貌同笑晒口鞠躬；之後見到Apo，佢擔凳畀我坐，He is so nice，Mile有句說話帶畀我：『我阿媽睇你好多劇集，佢係你個fans。』𠵱家我係佢個仔嘅fans。」

這個見面會Tour的監製亦代表《黑幫》送禮給Do姐，原來是一套Body guard制服，Apo更賣口乖向Do姐說：「𠵱家你係我哋一份子，one of us﹗」令Do姐開心到飛起。

Apo和Mile昨晚化身兔仔跟「少奶們」（粉絲暱稱）賀年，之後輪到Do姐出場，她說：「我出場時，現場觀眾好開心，可能知道我有介紹，好多人恭喜我追星成功，的確係好開心。」

Do姐讚Apo和Mile懂得冧粉絲，讚他們聰明，兼且英文較以往流利，她又大爆現場99.9%都是女觀眾：「全部都係腐女。」Do姐又代粉絲發問，希望2人快些一齊再拍劇。

Do姐及後返後台，讚台前幕後都很有禮貌兼有工作精神：「個騷8點開，7點15分放觀眾入場，7點半佢哋已經企喺後台，着好衫化好妝準備出場，Standby打點好，約8點05分開場，我間房好近舞台，佢哋走來走去，都會停一停鞠躬，唔單止演員，所有工作人員都有禮貌，點都會同你鞠躬。」

而Apo和Mile之後再入房跟Do姐講多謝，而Mile甩鞋帶，他本身想綁，但又不好意坐低綁，Do姐說：「我叫他"Please sit"，佢先坐低綁鞋帶，佢又話『對唔住頭先有啲問題聽得唔清楚，答得唔係咁好』，我更加愛佢哋。」

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（即時娛樂）