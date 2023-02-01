王智騫曬童年照自爆花名「肥田」 恨跟柯震東鬥戲 (17:12)

「小鮮肉」王智騫（Martin）去年憑ViuTV劇集《I SWIM》人氣爆升，並成功入屋，不僅成為廣告商新寵，亦成為品牌活動常客，最近Martin與時尚達人林皓霆，接受時裝品牌邀請，代表香港跟全球200位名人包括：柯震東及李敏鎬等，參與Campaign“Be Your Own Boss”，他在Ig貼出童年照，對於能夠成為代表香港的其中一位藝人，Martin受寵若驚，並表示踏入兔年有個好開始。

過去一年，Martin可算是豐收，不僅劇集角色受歡迎，亦得到不少搵真銀機會，Martin非常感恩，特別是參與今次全球Campaign更覺幸運，他說：「可以成為香港其中一位代表，我覺得好開心同好幸運，因為估唔到一個咁大嘅品牌留意到我，所以好感恩有今次嘅機會。」

提到今次活動柯震東亦有參與，曾有「翻版柯震東」之稱的Martin表示，一直渴望跟對方合作，Martin指：「一直以來好希望有機會同對方合作，因為由中學開始已經睇佢電影，覺得佢喺每一部作品演出都非常犀利，自己成為演員之後，好想有機會同佢合作；知道佢之前受咗傷，希望佢早日康復。」

在今次Campaign，200位名人將展示童年照，Martin表示童年時是肥仔一名，他透露：「以前我花名叫『肥田』，同當時有套電視劇集嘅角色同名，不過呢個角色係女仔嚟。」

（即時娛樂）