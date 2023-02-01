《模範的士2》2.17播映 「金道奇」李帝勳操弗變爆肌男 (18:55)

李帝勳在劇中展示爆肌身材，由原本的鋼條身形，進化成渾身肌肉的「變形俠醫」。（大會提供）

由韓星李帝勳、金義聖和表藝珍主演的Viu Original原創韓劇《模範的士2》，將於2月17日播映。劇中地下的士公司「彩虹運輸」，延續上季「以惡制惡」精神，以智慧儆惡懲奸！香港觀眾可透過「黃Viu煲劇平台」免費緊貼劇情。

《模範2》講述「彩虹運輸」代替無法受到法律保護的被害者，策劃復仇計劃，本季「彩虹運輸」的服務版圖，從韓國擴展至越南。

有別於一段韓劇，《模範的士》主打以惡制惡，以李帝勳為首的「彩虹運輸」，用暴力「百倍奉還」加害者的畫面，讓觀眾直呼過癮；此外，劇中不少案件均改編自韓國真實事例如N號房、「快感殺人犯」鄭南奎案、校園暴力和電話詐騙等，諷刺韓國司法制度情節大快人心，也讓人重新審視現有法律漏洞，即使《模範的士》屬十九禁韓劇，仍取得19%最高收視，還在2021年「SBS演技大賞」橫掃6大獎，贏盡口碑。

承接《模範的士》結尾，在一眾惡人得到應有的報應後，金道奇（李帝勳飾）展開全新旅途、安高恩（表藝珍飾）如願當上警察，張省哲（金義聖飾）則經營正派的士公司；但是在《模範2》發放的全新劇照中，只見一身囚服的李帝勳，被關在單人監獄內操肌，讓人好奇放下仇恨的「金道奇」為何滿身傷疤、眼裏盡是冷酷！

不少網民亦發現李帝勳為了《模範2》積極加操，由原本的鋼條身形，進化成渾身肌肉的「變形俠醫」，令不少女粉絲大呼期待呢﹗

（即時娛樂）