《風再起時》2‧10上映優先場 梁朝偉：香港就是香港 什麼都有可能發生 (23:05)

梁朝偉、郭富城主演電影《風再起時》將於2月10日起搶先揭幕上映優先場，並於2月17日全港正式上映。今日曝光的最新預告以兩位影帝對峙的眼神，揭示驍勇果敢的磊樂（郭富城飾）及內歛善謀的南江（梁朝偉飾）之間的暗湧。置身跌宕起伏的殖民地末期香港，兩大傳奇華探長用幾句對白就展現其處身大時代中的觀點，南江含蓄的一句「香港就是香港，什麼都有可能發生。」和磊樂鋒芒畢露的「香港這地方，有本事就是最大！」充分展現到兩者性格的迵異，終令彼此分歧漸深。由殿堂級影帝許冠文飾演的廉政專員致力打貪，與四大探長磊樂、南江、肥仔B（周文健飾）及嚴洪（譚耀文飾）勢成水火。最後，狹路相逢，智勇對峙。

故事大綱：70年代，香港廉政公署成立，對貪污探長進行追捕，揭開殖民地時代落幕前的篇章。曾因不受賄而飽受壓迫的警察磊樂（郭富城飾）與南江（梁朝偉飾）， 想要改變現狀，而攜手建立警察貪污制度，並坐上總華探長位置。然而，權利膨脹導致黑白勢力失衡，磊樂太太蔡真（杜鵑飾），因幫其上位而受黑社會遷怒，一直跟隨他們的肥仔B（周文健飾）及嚴洪（譚耀文飾）等人，亦幾近翻臉。歷史交替，廉政公署全球通緝貪污探長，磊樂與南江隻手遮天的年代謝幕。風再起時，香港已不同往昔。

（即時娛樂）