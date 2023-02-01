《毒舌大狀》搞千人慶功宴 黃子華：開心到好似打贏官司 (23:35)

黃子華主演電影《毒舌大狀》的社交平台專頁不定時報票房成績，昨深夜報累績票房6000萬，今午更新數字6050萬，晚上10時的票房已達6130萬，成史上港產片最高票房第6位！黃子華轉發6000萬報捷的照片，是《毒舌大狀》幕前、後團隊在法庭場景的大合照，齊齊V字又豎大拇指，包括安樂影片老闆江志強。子華寫道：「成班人開心到好似打贏官司咁！」

《毒舌大狀》同時宣布於2月6日舉行千人慶功宴，筵開百席，送酒席給觀眾，參加慶功宴。當晚導演吳煒倫、黃子華、謝君豪、王丹妮、廖子妤、楊偲泳、栢天男、林保怡、谷德昭出席。有機會跟《毒舌》團隊近距離接觸，跟子華神敬酒又玩遊戲，而且得獎者獲一圍（共10位）專屬酒席。報名資格包括上載8張《毒舌大狀》具面值票尾 / 電子購票紀錄截圖，並在報名表格內以100字內寫出「喜愛《毒舌大狀》的原因」，被選中者可以帶埋成圍親戚朋友參加慶功宴。《毒舌》戲迷好雀躍，其中導演陳詠燊留言只有6張票尾，有網民搶住答自己有兩張，可以接收導演的6張票尾。網民的回應不乏「牙尖嘴利」，有出示在英國的《毒舌大狀》戲票，小編回覆不合資格，網民搞笑回應「等我搵林涼水上訴先」 ; 又有號召「涼粉」屆時包圍酒樓。

（即時娛樂）