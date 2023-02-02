港台新春團拜宣布5月復辦《十大中文金曲》 無綫代表蕭世和拒受訪 (16:18)

無綫（TVB）與香港電台去年合辦的《香港金曲頒獎典禮》，有指兩台去年籌辦首屆時爭奪控制權鬧得不愉快，加上外界的評價麻麻，因此一屆即止，港台計劃今年4月復辦《十大中文金曲頒獎音樂會》，而無綫就構思與內地合作辦頒獎禮。不過，無綫企業傳訊部上月回覆傳媒查詢時表示︰「本台與港台合作關係一直良好，對於與事實不符的揣測，本台不作評論。」

港台今日舉行新春團拜活動時，廣播處長張國財在台上宣布港台將於今年5月舉行《廣播95年-十大中文金曲頒獎音樂會》，有份出席團拜的無綫總經理（商務營運）蕭世和拒絕受訪。港台創作總監馬浚偉表示去年與無綫合辦頒獎禮是因應疫情所需，並非是想長久性合作。他說︰「曾志偉和港台關係很好，所以應該不存在任何不和，而且向來都是分開舉行好辦些。」

馬浚偉表示港台劇集《我們的畢業禮》將於4月推出，他目前正構思一個食療和音樂節目，同時已報讀神學及教育碩士課程，還會製作舞台劇和電影，以及拍攝一套關於香港故事的迷你劇，題材另類似《美國恐怖故事》。馬浚偉自言有不少公職在身，包括康文署和藝術發展局的工作，希望能藉此為業界爭取更多機會。他坦言其未來方向是退居幕後，因此會有較多創作和製作方面的工作，但仍會演舞台劇，至於其他幕前演出就限量，把機會留給年輕人。

至於會否返無綫拍劇，馬浚偉笑言如曾志偉、曾勵珍叫到，又能跟鍾嘉欣、陳法拉和楊茜堯合作就一定返，但其實他在時間上真的不許可。提到劉心悠秘婚，馬浚偉說︰「衰嘢﹗收得那麼密，我完全不知道，連她的丈夫是誰也不知道。待她過完甜蜜期，我會捉她出來大興問罪之師，然後請她夫婦2人食飯。」

（即時娛樂）