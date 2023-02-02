張敬軒生日留家靜修 憶童年被迫送走愛犬往事：喊咗兩星期 (17:05)

張敬軒（軒仔）、馮允謙（Jay）、陳蕾、林愷鈴、台灣歌手周興哲，今天（2日）到金鐘出席品牌活動，軒仔除了跟周興哲談得來，又獲Jay主動送抱合照。

昨天（1日）是軒仔42歲生日，獲得一天休假，他選擇獨自留在家中靜修：「我檢討過去41年的功與過，覺得自己以前『烚下烚下』，未來要學處成熟一點。」

談到有傳當他聽到別人講「生日快樂」，他就會動怒，軒仔為傳聞解畫：「我沒有那麼變態，我8歲左右，親友送了隻白色狗仔給我，因為我是家中獨子，當狗仔是親弟弟一樣，就在我生日前，放學回家後發狂也找不到狗仔，原來家人將狗仔送走，擔心養狗會影響爸爸仕途，當時住在廣州不准養狗，爸爸任職公務員，主要管理居民安全，我為這件事喊了2星期。」

他表示長大後低調過生日，是不想麻煩朋友破費，不過年紀愈大愈珍惜親友，而近年結交的年輕朋友，沒令他覺得有虧欠，所以生日前應陳卓賢（Ian）之邀食飯和收禮物，本來Tyson Yoshi和魏浚笙（Jeffrey）曾構思半夜衝上門為他慶祝，但他們來電試探時，發現他仍在工作，軒仔笑說：「他們怕我在家中有其他人，我說沒有，好Dry！」

軒仔指疫情幾年也沒跟朋友聚會，最近接連相約老朋友食飯，日前跟老闆楊受成拜年更即場「打劫」名表禮物：「我讚老闆戴住隻表好靚，他立即除下送給我。」談到生日願望，軒仔表示希望能像七仙羽（七師傅）贈言所指，事業一直旺到老，故新一年努力工作，認同有工作是開心事，賀歲片《超神經械劫案下》衝破千萬，他會繼續謝票，盼票房可衝破2000萬。

軒仔提醒自己在忙碌之中，也要保養身體，以應付3月倫敦舉行的3場演唱會，他透露此程會提早一星期出發，預早適應環境，也會偕同父母首次外遊，他說：「我們會先去英國和法國遊覽，會叫工作人員幫我拍些片段做特輯，相信到時也要買麵粉搓餃子，爸爸是北方人，去到那裏也要食餃子。前日我又發現護照過期，好彩現在可從網上申領護照，非常方便。」

（即時娛樂）