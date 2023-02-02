郭富城鄭秀文陳慧琳歡迎旅客重臨香港 分享「偶遇」貼士 (17:10)

旅發局啟動「Hello Hong Kong」全球宣傳活動，特別邀請3位天王天后包括郭富城、鄭秀文（Sammi）和陳慧琳（Kelly）拍攝宣傳短片，向旅客"Say Hello"，推廣香港維港美景、文化藝術、景點、綠色旅遊及地道美食等。

郭富城在片中以舞會友，在中環石板街及西九文化區帶領舞團勁舞，動感十足。鄭秀文換上粉紅運動裝，在毗連維港美景的山頂跑步徑跑步，開心活力爆燈。陳慧琳則變身茶餐廳女神，與來自各地食客打成一片，為食客送上西多士、奶茶等俘擄旅客的地道美食，令人食指大動。

同時他們也分享自己的「香港最愛」，郭富城說：「我最想和家人一同到西九文化區，參觀新開幕的M+和故宮；除了傳統景點和主題公園以外，我也喜歡行沙灘吹海風，正因香港體驗多元，所以大家來到香港，自然會發掘到自己喜歡的地方！」

Sammi推介訪港旅客試搭香港交通工具，她說：「例如全新的山頂纜車、電車和渡海小輪，都好有情懷和特色，景點方面我最推介到山頂欣賞美景，感受城市美麗。」

自言一星期去茶餐廳幾轉的陳慧琳，說到香港美食便如數家珍一樣，她說：「我最愛凍檸茶、菠蘿油和沙嗲牛肉麵等茶餐廳美食，如果大家來到香港，不妨中午先行勻港九新界歎1地道小食，夜晚再在維港夜景下享受Fine Dinning，這真是人生必要做呀！」

他們更搞笑分享「野生捕獲」自己的小貼士：愛好運動的Sammi表示自己最愛在港島區跑步，要扮有緣不妨去港島區跑步徑碰運氣；城城笑言香港面積不大，他常帶家人行街食飯，一定有機會遇上；Kelly則自爆愛購物，笑言各大購物地方，都有她的足跡，大家去香港任何一個購物點，都隨時見到其真身。

（即時娛樂）