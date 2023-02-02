姚焯菲外地升學 炎明熹常返內地 After Class難齊人 詹天文唔開心 鍾柔美等隊友回港重聚 (19:02)

姚焯菲雖然人在新西蘭，但強調一有假期就會回港，平日也會透過互聯網跟粉絲保持聯繫。（劉永銳攝）

目前身在新西蘭求學的姚焯菲（Chantel），離港前聯同女團After Class隊友詹天文（Windy）、鍾柔美（Yumi）受訪。Chantel入讀當地貴族學府奧克蘭拔萃女子學校（Diocesan School for Girls），並修讀國際文憑考試（IB）課程。她表示課程內容比較難，但想挑戰自己，讀書之餘也會參加校內活動。Chantel強調一有假期就會回港，平日也會透過互聯網跟粉絲保持聯繫。

Chantel到新西蘭讀書，炎明熹（Gigi）亦不時返內地工作，After Class難齊人。詹天文坦言不開心︰「我們從參加《聲夢傳奇》便認識，常一起出席活動。雖然現在少了兩個人，但After Class仍會繼續出團歌，希望大家不會覺得分開就是散團。我們4個人，永遠在一起﹗」鍾柔美續說︰「等她們回港，我們便重聚﹗如有機會，我希望放假旅行，或去新西蘭探Chantel。我和家人疫情前每年去外地旅行，現在已有3年多沒飛過，很想旅行輕鬆一下。聽說家人已在計劃旅行，但媽媽拒透露詳情。」

回顧去年，詹天文自覺在各方面表現太平均，今年希望有更突出的個人形象，很想像韓國的女團成員擁有一頭長髮。她與鍾柔美明年將要考中學文憑試（DSE），兩人有信心兼顧學業與演藝工作。

欲知專訪詳情，請留意明天（2月3日）明報娛樂版。

（即時娛樂）