香港飯局｜曾志偉拒再回應無綫被數7宗罪：最重要知自己做乜 (21:00)

程介南﹑曾鈺成和石禮謙擔任《香港飯局》主持，曾志偉專誠探班。（鍾一虹攝）

曾志偉和曾鈺成一同受訪。（鍾一虹攝）

由前立法會主席曾鈺成、公關傳媒人程介南、前立法會議員石禮謙主持的無綫節目《香港飯局》今天（2日）錄影，邀來前商務及經濟發展局局長馬時亨等擔任嘉賓，無綫總經理曾志偉專程探班。

曾鈺成和曾志偉一起受訪，曾志偉表示其實想做這類型節目多時，因為全世界都有這類節目，難得邀請到3位有實力又能壓場的男士擔任主持。節目沒設集數上限，視乎觀眾反應而定，最重要觀眾看得開心。

曾鈺成說﹕「我有時在外用膳，遇到曾志偉和石禮謙，他們爆料我聽不明白，多謝他們解釋，所以速成這個節目，將民生話題告知觀眾。主持節目對我而言是新挑戰，過往雖然做過類似節目，但都是一對一訪談，或時事議題，我只講出道理。今次是講市民最關心民生熱話，我有研究過節目要怎樣做，用以前立法會議員說話方法會悶親觀眾，他們之前一齊吃飯，撞出有趣內容，應該好玩。不過正式拍攝時壓力很大，擔心觀眾覺得悶，連累TVB。」

曾志偉笑稱怕三個幾十歲男人說話無人聽，所以每集會加入不同界別年輕人參與討論。至於曾志偉會否擔任其中一集嘉賓，他說：「我未夠分量。」

對於無綫遭小股東力數管理層七宗罪，其中指用人不當，曾志偉在名單之中，問志偉被指責有否覺得委屈？他說：「這個世界什麼都有人講，最重要知自己做什麼，我用心做節目和所有事情，公司亦就此事作嚴正聲明，總之我明白為何返無綫，以及返無綫想做什麼便可，其他不便講太多。」

（即時娛樂）