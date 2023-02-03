《毒舌大狀》導演吳煒倫對人性期盼：我寧願冇得做都唔想畀天收 (00:56)

《毒舌大狀》勁收，屢破高票房紀錄，此片導演吳煒倫兼編劇近日忙於接受傳媒訪問，分享首次擔任導演的拍攝經歷，他同時在「香港電影編劇家協會」社交平台，說身為編劇的心聲。

吳煒倫寫道：「寫《毒舌大狀》這劇本，最困難的地方不是做資料搜集，而是如何平衡法庭上的真實感與戲劇性。香港的真實法庭很平靜、很斯文，大聲一點的說話也不容易聽到。兩陣對壘當然有，但戲劇性的對戰就不常見了。如實的寫觀眾會悶，戲劇地寫觀眾說假，該如何取捨？以前很多前輩都說，寫劇本『寧要不通莫要平庸』，但當中所說的不通，我想還是有限度的。我自己覺得，規範可以不通，但人性不可以不通。這也是寫《毒舌大狀》遇到這些問題的時候，我們要作出取捨時的最終方向。」

「『我寧願冇得做，都唔想俾天收。』這是角色的對白，也是我心底裡對人性的一個盼望。儘管在現實中不會輕易碰上選擇打破規範的金遠山，也不代表我們要對人性完全放下希望。寫劇本可以很容易，也可以很困難。寫得容易的，往往就會令製作變得很困難。這也是第一次自編自導得來的寶貴經驗。寫的時候想得透徹一點，嘗試多一點站在製作的角度去思考落筆，各部門做前期時便會更加準確，直接縮短在現場的拍攝時間。拍攝時間太寶貴，作為編劇的我們，懂得如何幫劇組慳時間，也是功德。在此再次多謝我的編劇團隊，張雲青、林偉文與鍾凱婷大律師。」

（即時娛樂）