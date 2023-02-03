李盛林牧師透露阿Mo留港治療原因 So Ching陪伴起極大作用 令院方破例准天天探病 (14:31)

舞者李啟言（阿Mo）去年7月尾在MIRROR紅館演唱會墜屏意外中嚴重受傷，至今仍然留醫，康復路漫長。阿Mo的爸爸李盛林牧師近日接受網上節目《幸福傳聲筒》訪問，講述兒子由出事至今的康復進程，透露阿Mo女友蘇芷晴（So Ching）的陪伴和支持，對兒子起了非常重要的作用。

李牧師表示阿Mo的治療上月中由新醫療團隊接手，並展開了新的醫療復康計劃，而且有新的復康儀器。阿Mo很清楚每一個進程，知道若他做得好，便可以進入下一個階段，這個盼望對他或對任何人來說很重要。

回想半年前意外發生當晚，李牧師說︰「屏幕跌在阿Mo的頸上，只差1、2吋位置，他的頭便會破開。當晚，我們不在阿Mo身邊。當時哥哥一家過了加拿大探望我們，家姐也在加拿大，沒有任何家人，只剩他一個在香港。我們接到消息時很緊張，雖然他的叔叔、姑姐及堂兄弟立即跑到醫院，但醫院不准他們見面。阿Mo在那個處境下也不想應付任何人，除了他的女朋友。」

李牧師說當晚紅館場外塞滿人群，救護車未能進去，幸好其中一位觀眾是醫生，見到出事立即上台固定阿Mo，不許別人移動他及為他急救。他後來才知道這位醫生原來是其大兒子的同學，因此很感謝神。李牧師表示阿Mo被送入伊利沙伯醫院後立即接受不同專科的檢查，於8小時內動了7次手術，院方特意安排阿Mo手術前跟家人視像接受鼓勵，也令當時身在加國的家人沒那麼忐忑不安。

李牧師表示在這半年的治療過程中，阿Mo過完一關又一關，包括脫離呼吸機、喉嚨造口、幾次肺部感染、未能自主咳嗽、積痰、褥瘡及尿道發炎等。最初那兩個月，他們作為父母、家人和女友So Ching也很艱難。李牧師坦言最初因不想見到阿Mo痛苦的樣子，會在阿Mo抽痰或進食時離開病房。他透露曾有幾次獨自在房內嚎哭，亦試過躺在牀上刻意不動，嘗試去體會兒子的感覺。李牧師說︰「躺在牀上刻意不動，我10分鐘已不能忍受，所以在這些難關之中，他真的很勇敢面對，對他來說是一個很大的折磨。」

李牧師表示伊利沙伯是一個處理急症的醫院，當阿Mo維生指數穩定時便要離開。他們當時周圍尋找，曾考慮安排阿Mo去加拿大接受康復治療，也曾跟當地一間大學的復康教授傾過，對方介紹的復康中心均在美國，又指加拿大的醫療制度是人人平等，不會為阿Mo刻意附上額外新科技的治療，知道阿Mo正在接受什麼治療後便建議繼續留港治療。

李牧師說︰「另一方面，留在香港有家人、女朋友對阿Mo的精神的支持。多謝醫院刻意安排，讓他女朋友可以天天到醫院，當然他們有規矩，怎能夠讓你天天到醫院，但他們最後發現阿Mo很需要精神上的陪伴及治療。他們有臨牀心理學家、輔導，但也未能達到效果，因為他們不知道阿Mo的背景和處境，也不認識阿Mo的那個行業，所以最後從這個角度決定讓他女朋友留在醫院，給他精神上和心理上的支撐。的確，我們見到這樣對他起了一個很大的鼓舞和幫助。」

李牧師指醫生最初指阿Mo有95%會一生維持這個狀況，但阿Mo在這段日子的康復進度是出奇地快，連醫生也估計不到，令他們更深信神的恩惠。

（即時娛樂）