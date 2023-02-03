中年好聲音｜蘇永康評多年舊友唱功冇情講 肥媽嘲伍仲衡鐵石心腸 (15:11)

肥媽在後晚播出的新一集《中年好聲音》中被參賽者的歌聲感動；蘇永康將以嘉賓評審身分登場。（大會提供 / 明報製圖）

無綫節目《中年好聲音》後晚（5日）播出第10集，19位選手分成3組，在蔡立兒、韋綺姍、彭家麗帶領下進行《導師分組賽！情歌PK戰！》。3組分別派出代表出戰5個類別的歌曲比賽，每輪比賽的最低分組別將要淘汰1位成員。完成5個類別比賽後，總分最低一組再淘汰1位成員，換言之這回合將共有3位選手被淘汰。

嘉賓評審蘇永康自言是《中年好聲音》忠實粉絲︰「睇咗好多個星期日晚，習慣咗同太太夾住個仔喺度睇，10點後個仔差唔多瞓，所以當晚個仔唔知咩賽果，但我哋就好清楚。」19名選手當中，原來其中兩位是蘇永康相識多年的朋友。他說︰「當中有人識咗好耐，識咗30幾年嘅都有，佢就係羅金榮，好Impress佢對音樂嘅追求。識咗20幾年嘅都有，佢就係丁文俊，佢仲做過我助手幾年添。」相認過後，蘇永康認真地說︰「但咁樣未必係好，因為我知佢哋有幾好，所以畀分可能會Harsh啲。」

顏志恒、丁文俊及龍婷出戰「摯親暖歌」；出戰「雙語情歌」的組合則是曹敏寶、鮑聖光與梁愷庭，以及李佳與李思林、何博文與羅啟豪。曾針鋒相對的肥媽及伍仲衡再次因意見分歧鬥嘴。顏志恒獻唱肥媽的《Ma Ma I Love You》，他真摯的演出感動得肥媽眼濕濕，惟伍仲衡不太受落，更與肥媽意見分歧。肥媽沒好氣地說︰「伍生成日話要有穿透力，我個心依家穿咗窿添啦，佢個心真係石做！」蘇永康笑言︰「佢啱啱先求婚成功，佢可能過多幾年再評呢隻歌就唔同啦。」

（即時娛樂）