《1人婚禮》票房未如理想 周冠威：相信電影有韌力 (23:45)

電影《幻愛》導演周冠威執導的賀歲愛情喜劇《1人婚禮》上月26日（年初五）上映，截至1月31日票房收224萬，成績未如理想，被另外兩部賀歲片《毒舌大狀》及《超神經械劫案下》大幅拋離。周冠威連日來偕女主角吳冰四出謝票，日前他們到銅鑼灣的戲院謝票，場內以年輕觀眾為主，也不乏一家大細。他們分享拍攝趣事，又與觀眾影大合照、自拍和簽名。聽到觀眾讚電影好看，令兩人非常鼓舞。

周冠威謝票後接受《明報》訪問，對於電影上映6日票房只有224萬元，他承認未如理想，放映場次亦愈來愈少，鼓勵對該片有興趣的朋友把握機會入場。他說票房控制不到，每部電影有自己的生命，他可以做是宣傳，最緊要部戲見得人。他知道之後都很多包場和私人放映，希望有助票房。面對賀歲檔《毒》片及《超》片兩大勁敵，他笑言可能排另一檔期成績更差，只能接受上天安排。他認為同期有多部好片上映，觀眾有選擇是好事。他覺得電影的力量不單是靠票房，而是來自每個在這部電影中找到共鳴的觀眾。」會否向戲院商爭取多些場次？周冠威坦言希望增加場次，他相信電影有韌力：「放映場次少，不代表映期短，希望細水長流，保持有觀眾睇，就一定會有戲院繼續放映，一定會找到適合的觀眾。」

有指《1人婚禮》演員知名度不足是欠吸引原因之一？周冠威不認同：「以往很多例子，不是有知名度的演員就會有好票房。（吳冰被質疑未夠班做女主角？）她絕對有能力，在戲中很吸引，好多知名演員都沒她那麼吸引。」

吳冰首登大銀幕做女主角，獲導演讚賞及不少觀眾喜愛，她聽到不少粉絲說因她看了兩次或以上好感動，呼籲大家入場支持，她會努力謝票及透過「小薯茄」呼籲粉絲入場支持。有網民彈她的演技及指她未夠班？她自知有很多不足之處，會接受大家意見，她不知自己夠不夠班，但現在就是擔起了，希望大家支持。

（即時娛樂）