陳卓賢《再見寧靜海》歌名變拼音 黃偉文溫馨提醒︰搵我填詞包埋改英文名 (13:24)

黃偉文(Wyman)昨天(3日)在社交平台分享Billboard的香港歌曲排行榜截圖,第一及第二位是張天賦(MC)的《世一》及《老派約會之必要》,第三位是Dear Jane的《到底發生過什麼事》,而MIRROR成員陳卓賢(Ian)的新歌《再見寧靜海》則排第四。MC及Dear Jane的歌曲均寫上歌曲的英文名,惟Ian的《再見寧靜海》卻是拼音。

《再見寧靜海》歌詞出自Wyman手筆,Wyman看見歌曲在Billboard排行榜的名字後說︰「好多唱片公司都可能唔知道有呢個選項:搵黃偉文填詞,係包埋『改英文名』嘅。因為近年市面上多咗幾個需要有『廣東歌 English Title 』輸入嘅平台,例如 Apple Music, Billboard...... 所以都會要求唱片公司出歌嘅時候,提供埋英文名。雖然呢啲英文名市民大眾其實可能都未必留意到接觸到,但我哋呢啲對作品每個細節都有要求嘅人,就會覺得如果個歌名純粹變成一堆拼音,始終好似唔夠藝術又或者唔夠用心咁,所以如果唱片公司打嚟叫我改埋個英文名,我係一定冇托手踭嘅。事實上,作為一個鍾意文字嘅人,我甚至覺得幾好玩𠻹,所以久而久之,一啲比較多溝通嘅唱片公司同事,例如係華納同寰亞嘅A&R,到時到候就會打畀我吹吓水,視一齊改英文名為一個有趣嘅智力遊戲兼聯誼活動。所以大家睇到呢張圖入面嘅四個英文名,頭三個其實都係我有份改嘅(亦都因為我哋以為應該冇乜人會注意到,所以改嘅時候都會為所欲為,順便自娛,例如《世一》點解叫The One for You呢,除咗因為首歌入面成日唱for you之外, Robin Chi同我都想首歌簡寫叫 T.O.F.U.,係咪好無聊呢?哈哈哈!咁《老派約會之必要》叫A Gentleman's Guide to Old-fashioned Dating 都算有花過心機吖。)」

Wyman表示如果《再見寧靜海》的英文名由他改,他會為歌曲取名《 Vale , Mare Tranquillitatis》。他說︰「即係『Farewell, Sea of ​​Tranquility』嘅拉丁原名,如果熟拉丁文嘅朋友發現有錯,歡迎指正。但公道講句,唱片公司要兼顧嘅工作都好多,亦都唔知我有提供呢個服務,所以趁今日一次過提醒番,我其實係有呢個免費嘅after-sale service嘅,歡迎幫襯,隨時候命。」Wyman強調他沒有暗窒唱片公司求其,還順道分享多幾個他改的英文歌名,包括馮允謙《給缺席的人唱首歌》的英文名是《Song for the Absentees》、Dear Jane《銀河修理員》的英文名是《Galactic Repairman》、鄭欣宜《豐乳肥臀》的英文名是《 Big Boobs Bubble Butts (BBBB)》。他笑言︰「唔敢話自己英文好,但好在夠努力同肯花時間。邊一個發明了Pinyin?」

