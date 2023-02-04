陳卓賢《再見寧靜海》歌名變拼音 黃偉文溫馨提醒︰搵我填詞包埋改英文名 (13:24)

黃偉文（Wyman）昨天（3日）在社交平台分享Billboard的香港歌曲排行榜截圖，第一及第二位是張天賦（MC）的《世一》及《老派約會之必要》，第三位是Dear Jane的《到底發生過什麼事》，而MIRROR成員陳卓賢（Ian）的新歌《再見寧靜海》則排第四。MC及Dear Jane的歌曲均寫上歌曲的英文名，惟Ian的《再見寧靜海》卻是拼音。

《再見寧靜海》歌詞出自Wyman手筆，Wyman看見歌曲在Billboard排行榜的名字後說︰「好多唱片公司都可能唔知道有呢個選項：搵黃偉文填詞，係包埋『改英文名』嘅。因為近年市面上多咗幾個需要有『廣東歌 English Title 』輸入嘅平台，例如 Apple Music， Billboard...... 所以都會要求唱片公司出歌嘅時候，提供埋英文名。雖然呢啲英文名市民大眾其實可能都未必留意到接觸到，但我哋呢啲對作品每個細節都有要求嘅人，就會覺得如果個歌名純粹變成一堆拼音，始終好似唔夠藝術又或者唔夠用心咁，所以如果唱片公司打嚟叫我改埋個英文名，我係一定冇托手踭嘅。事實上，作為一個鍾意文字嘅人，我甚至覺得幾好玩𠻹，所以久而久之，一啲比較多溝通嘅唱片公司同事，例如係華納同寰亞嘅A&R，到時到候就會打畀我吹吓水，視一齊改英文名為一個有趣嘅智力遊戲兼聯誼活動。所以大家睇到呢張圖入面嘅四個英文名，頭三個其實都係我有份改嘅（亦都因為我哋以為應該冇乜人會注意到，所以改嘅時候都會為所欲為，順便自娛，例如《世一》點解叫The One for You呢，除咗因為首歌入面成日唱for you之外， Robin Chi同我都想首歌簡寫叫 T.O.F.U.，係咪好無聊呢？哈哈哈！咁《老派約會之必要》叫A Gentleman's Guide to Old-fashioned Dating 都算有花過心機吖。）」

Wyman表示如果《再見寧靜海》的英文名由他改，他會為歌曲取名《 Vale , Mare Tranquillitatis》。他說︰「即係『Farewell, Sea of ​​Tranquility』嘅拉丁原名，如果熟拉丁文嘅朋友發現有錯，歡迎指正。但公道講句，唱片公司要兼顧嘅工作都好多，亦都唔知我有提供呢個服務，所以趁今日一次過提醒番，我其實係有呢個免費嘅after-sale service嘅，歡迎幫襯，隨時候命。」Wyman強調他沒有暗窒唱片公司求其，還順道分享多幾個他改的英文歌名，包括馮允謙《給缺席的人唱首歌》的英文名是《Song for the Absentees》、Dear Jane《銀河修理員》的英文名是《Galactic Repairman》、鄭欣宜《豐乳肥臀》的英文名是《 Big Boobs Bubble Butts （BBBB）》。他笑言︰「唔敢話自己英文好，但好在夠努力同肯花時間。邊一個發明了Pinyin？」

（即時娛樂）