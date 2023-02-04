黃子華林海峰舞台劇門票被炒至每張7800元 主辦方採取行動堵截黃牛黨 (15:47)

黃子華與林海峰首度合演的舞台劇《愛我別走》門票售罄後，市場上開始出現黃牛飛，有門票更被炒貴至接近7800多元一張。（網上圖片）

黃子華與林海峰首度合演的43場舞台劇《愛我別走》，有門票被炒貴至近8000元一張。（《愛我別走》fb圖片 / 明報製圖）

黃子華與林海峰首度合演的43場舞台劇《愛我別走》門票迅速售罄後，市場上開始出現黃牛飛，有門票更被炒貴至7800多元一張。主辦單位今日在社交平台發文，表示對黃牛黨猖獗轉售的行為感到憤怒，團隊正尋求一切方法作出應對行動，包括研究聯絡執法部門跟進。全文內容如下︰

再次感謝各位觀眾對《愛我別走》的支持！明白到很多觀眾因為黃牛黨猖獗轉售的行為感到憤怒，我們也是。這幾天，我們團隊上下正努力尋求一切方法，並將會作出應對行動。希望大家明白，道高一尺，魔高一丈，這刻我們不能披露太多行動內容，因為我們面對的是多方有組織性的攻擊，但我們承諾，一定竭盡所能對支持《愛我別走》的朋友負責任。

由開始籌備這次演出，我們與售票平台POPTICKET已經高度戒備，盡力研究應付的辦法。事實上，由預售直至公開發售階段，POPTICKET已成功阻截了大量的自動購票活動。無奈仍於公開發售的最後階段失守，被部分黃牛黨及惡意組織入侵，令大家失望，非常抱歉。

目前可以公布的行動如下：

1. 就近日出現大量有關《愛我別走》門票涉嫌轉售及異常交易的情况，主辦單位已跟律師及專業團隊商討，研究聯絡執法部門跟進。

2. 已向網上主要轉售平台發出律師信，要求把所有轉售《愛我別走》門票的 ~產品~ 項目下架及堵截轉售。

3. 正努力研究加場及其他可能性，如若加場，售票方式會有所更改。

4. 提醒大家不要買黃牛票，這是打擊黃牛最好的方法。尤其是：當黃牛黨說他們有門票，不代表他們真的有門票。目前已有觀眾從網上轉售平台購得門票，向我們查詢並經我們覆核後，發現為偽造門票；提醒大家手持從他們手中購買的門票，可能無法入場，所有一經發現的黃牛票將不被接納；黃牛黨或會重複銷售同一張門票，甚或偽造門票，絕無保障；製作方及銷售平台不會承擔任何因黃牛票或非官方售賣的門票造成的損失；成功購票的觀眾請勿把門票資訊及QR Code轉發，以免被其他人有機可乘或作不正當的用途。

5. 需要大家報料：如發現任何可疑的轉售行為，請透過電郵 showmeyourlovetheatre@gmail.com 向我們提供截圖或資料，讓我們及時採取行動。

我們的目標始終如一，就是希望將精彩的舞台劇送給觀眾。希望大家理解，主辦單位或製作團隊只是一群熱愛舞台製作和演出的人，並不是打擊黃牛集團的專家，我們不能承諾太多，但一定盡我們所能去阻截黃牛。場仗好難打，但我哋一定會打。我哋需要林涼水，林涼水可以係你。

（即時娛樂）