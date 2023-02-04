《燈火闌珊》公開全新預告片 任達華講述霓虹燈傳說 (16:56)

張艾嘉、任達華、蔡思韵、周漢寧主演的電影《燈火闌珊》今日推出全新先導預告片，飾演霓虹燈師傅鑣叔的任達華在片中指坊間有一個傳說，指霓虹燈裏住着燈神，只要許願時燈牌一閃一閃的話，即象徵燈神答應會願望成真。香港歷遍幾番榮枯，霓虹如像閃亮的存在，直至燈滅一刻也在見證這城市變化。 導演曾憲寧希望透過戲中的霓虹傳說，給經歷過疫症等變幻的港人最誠摯的祝福。願大家對生活與價值的所有美好期盼終將如願，一如霓虹不滅，燈火常照。

曾憲寧近日現身荷蘭鹿特丹國際電影節，與當地電影人交流。首次參與該電影節，曾憲寧被電影節的活力與觀眾的熱情打動︰「觀眾們觀影中有笑有淚的反應，讓我對自己的作品更了解，得知它能成功跨越語言及文化的距離，感動到國際觀眾，無疑讓人很鼓舞。」影後，觀眾積極地發問及分享觀後感。曾憲寧發現大家對香港的霓虹燈景觀印象難忘︰「觀眾都對香港霓虹景觀消失感可惜及不解，也對我帶來的新舊街景對照傳單張非常感興趣，當中更有一位是當地的電影道具師，對片中的霓虹道具製作很好奇及讚歎當中的細緻度。」

除了入圍鹿特丹國際電影節，《燈火闌珊》早前亦入圍香港編劇家協會「2022年度最佳電影角色獎」最後5強，分別飾演江美香的張艾嘉（張姐）及郭爾君憑角色雙雙入圍，她們都感到十分榮幸。張艾嘉表示︰「演員的工作就是把劇本裏的人物付諸於生命，由平面成為立體。」飾演年輕版江美香的郭爾君也多謝協會提名，同時多謝導演編劇創作如此感人的電影，也多謝張艾嘉演活了江美香一角。

同時是編劇的曾憲寧說︰「江美香入圍編劇會的最佳角色獎，我為『她』感到很榮幸，因為我其實很愛這個角色。在寫劇本前，就先為她寫了近15000字的人物小傳，描述她一生遭遇及與鑣叔相遇的心路歷程。相信這份誠意也是張姐願意接演的原因之一，感謝張姐和郭爾君的演出讓江美香從紙上的文字化身為一個有血有肉的堅毅女子。」另一位編劇蔡素文亦表示︰「多謝支持！希望透過美香對亡夫的追憶與悔疚，在黯淡的城市重燃璀璨的霓虹，可以喚起大家更珍惜流逝中的事物。」

（即時娛樂）