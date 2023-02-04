張婉婷中學時遭逢巨變差點輟學 母校免學費贈午餐獎學金 (19:42)

現年72歲的張婉婷導演，花了10年為母校英華女校拍攝的紀錄片《給十九歲的我》，單計優先場已累收逾700萬票房，且獲頒香港電影評論學會的「最佳電影獎」。張婉婷接受商台《星光背後》訪問時，坦言拍攝時沒預計過電影可以發行，只想紀錄新舊校舍轉變對6個學生成長的影響。如今票房奪佳績，她重申電影掙到的錢全給母校︰「電影可見舊校舍無泳池，學生上游泳課要由般咸道上落山到青年會，中間行多段，差不多成千級樓梯是很辛苦，希望這些錢幫到母校。」

張婉婷的小學及中學階段也在英華度過，她表示母校的栽培令她有很大的改變。「我的家一家六口，我是大女。爸爸在我中四、五時突然離世，家裏窮到燶，幾乎要出來做工廠妹。學校了解我情况後，免了我的學費、給我獎學金，還提供免費午餐給我與妹妹。外籍老師又請我教她中文，其實是給我工作掙錢；中四選科時，我本來因虛榮跟朋友選了理科，但開學首天被班主任命令轉讀文科。小朋友不太了解自己，後來我才知道自己喜歡文學。母校影響我一生，所以每次找我幫忙，我也不會說不！」

相戀多年的男友羅啟銳去年7月猝逝後不久，張婉婷仍能出席香港電影節中的首映，她說︰「我出來不代表釋懷，無法釋懷的，但我是承諾了就會做的人。他離世時，我很崩潰。或許受母親的影響，爸爸走時，她才30多歲，沒工作又要照顧4子女。她教曉我要繼續如常生活，要繼續活下去。」被問到為羅啟銳籌備後事時，她會否因為非親屬身分而很困難，張婉婷說︰「當時真的想死﹗要找回遺囑已經很煩﹗他生前在家中是負責法務部、財政部及採購部，我什麼也不用理，只負責飲食部。他死後，戶口被凍結，但我對所有銀行、律師代表、自動轉賬何時到期等事也不知道。每天打開信箱時也很驚，水費、電費、管理費、差餉、行車證到期也令我崩潰，單是逐步整理，令家裏能像之前有水有電已夠煩。我到現在仍在處理中，真係令我慘過乜！」

羅啟銳逝世半年，張婉婷坦言從未當他離開了︰「我當他沒離開，那麼多事要處理，我有空就會對着他的照片，鬧吓他，哈！其實... 我內心仍有個很大的黑洞。」被問到為何一起40年也沒結婚，張婉婷說︰「我們沒子女，又一直忙，沒有想這件事，也覺得沒需要。多年來，很多朋友也問我們這個問題，但見他們結婚後離婚，離婚後再結婚又再離婚，我說很煩，就沒人再問我了。兩個人的關係是由心出發，我真的不覺得有此需要。」

（即時娛樂）